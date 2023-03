A Hegykői Csipkeház, a gyógynövénykertje és a pajtamúzeum már készen áll a vendégek fogadására, a tavasz köszöntésére és Húsvétra. Az elsősorban Szigethy Istvánné höveji csipkéinek otthont adó épületben ezúttal vendégek is várják az érdeklődőket. Április 1-jén 11 és 17 óra között tojásfestés lesz a Csipkeházban Kóczánné Ács Szilvia győri tojásfestő népi iparművész vezetésével. Mellette régi húsvéti képeslapokból is nyílik kiállítás. A megnyitó alkalmából, 11 órakor köszöntőt mond Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője.

A művészi, gyönyörű hímes tojásokból lehet vásárolni is, illetve Kóczánné Ács Szilvia remekeiből is lesz egy bemutató. Aki szeretne maga is festeni, vigyen magával főtt tojást - akár többet is.

A Csipkeház (Hegykő, Kossuth utca 37.) április 10-én, Húsvéthétfőn is várja az érdeklődőket 11 és 17 óra között. Mindkét napon ingyenes a belépés.