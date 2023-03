Vitéz gróf Molnár-Gazsó János a Vitézi rend feladatairól, helyzetéről fogalmazta meg gondolatait beszédében és ismertette a rend öt tagozatának munkáját. Ezek a hagyományőrző, a karitatív, a hadisír gondozó, a honvédelmi és sport, valamint a katasztrófavédelmi. Felhívta a figyelmet: a rendtagoknak fontos feladata, hogy a gyerekekben és fiatalokban meggyújtsák a hazaszeretet lángját. Azt is kifejtette, hogy a vitézséget a mindennapokban is meg kell élni. "A vitézek bátrak és hősök voltak, a címet senki nem kapta ingyen. A bátorság számított. Ehhez méltóan, az őseinkhez méltóan kell magunkat 2023-ban is viselni"-mutatott irányt vitéz gróf Molnár-Gazsó János.

Az állománygyűlésen vitéz Kiss-Surányi Balázs és Balogh László, a Sokorói Tájegység Egyesülés képviselői a Sokorópátkára tervezett, az összetartozást szimbolizáló székelykapu terveit mutatta be és kérte a rend támogatását is az ügyhöz. Ezután a rend tagjai Maglócára utaztak, ahol vitéz Farkas András őrmester szervezésében a temetőben megemlékeztek Dombos Márton 1848-49-es nemzetőrről, akinek érdemeit Kinczer József helytörténeti kutató ismertette. Ezután gyertyát gyújtottak a falu első- és második világháborús hőseinek emléktáblájánál.