A megnyitón a megyei néptánctalálkozó ötletgazdája, Emmer Róbert, a Bányász Táncegyüttes igazgatója és az Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért elnöke, valamint Kancz Csaba főispán köszöntötték a résztvevőket. Utóbbi kiemelte: örül annak, hogy ennyi fiatal vesz részt a fesztiválon. Idén először a határon túlról, Észak-Komáromból is érkeztek fellépők.

Emmer Róbert elmondta: húsz táncegyüttes közel négyszáz táncosa lépett fel. Ennyi résztvevő korábban még sosem volt a rendezvényen. Az előadásokat nem zsűrizték, szakmai, értékelő jellegű beszélgetések hangzottak el, amelyeket Szűcs Gábor, a Jászság Táncegyüttes művészeti vezetője és Deffend Irén, a Corvinus Táncegyüttes művészeti vezetője tartottak. Értékelés sem volt, de két csoport munkáját, a komáromi Ördöngös zenetanoda produkcióját (művészeti vezető: Horsa István) és a tatabányai Bányász Táncegyüttes műsorát (koreográfus: Gálik Gábor) kiemelkedőnek tartották.

A Bányász Táncegyüttes idei programjában szerepel a saját rendezésű Déva Gála, amelyet már 20. alkalommal rendeznek meg, a koreográfusversenyt pedig tizedszerre tartják. Tervben vannak külföldi fellépések Erdélybe és Strasbourgba. A néptáncfórum a Martin György Néptáncszövetség és a Csoóri Sándor Program támogatásával valósult meg – tette hozzá Emmer Róbert.

Az Aszúszemek együttesben táncolt Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere (balra). Fotó: K. t. J.

A néptáncfórumon fellépett Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere is, ezúttal azonban nem mondott beszédet, viszont két néptánccsoportban is láthatták őt színpadra lépni. Előbb a vértesszőlősi Aszúszemekben, majd a Tatabányai Bányász Öregtáncos Együttesben is táncolt, fergetegesen. A vértesszőlősi táncegyüttessel felcsíki, a Bányász-öregtáncosokkal mezőföldi táncokat adtak elő. „A ’80-as évek elején a Bányász Táncegyüttesben táncoltam, aztán az utóbbi 5–6 évben a Bányász-öregtáncosokkal lépek fel. Tíz évvel ezelőtt Vértesszőlősön alapítottuk meg az Aszúszemeket. Számomra nagy boldogság a néptánc, kicsit izgulunk a fellépés előtt, ami a színpadon már elmúlik” – fogalmazott Szücsné Posztovics Ilona.