A próbafolyamatot casting előzte meg, a meghallgatások alapján alakult ki a Pál utcai fiúk és a vörösingesek csapata, a főbb karakterekre kettős szerep­osztást jelölt ki a színház. Játszanak az előadásban gyerekszínészek (a legfiatalabb szereplő 14 éves), a pozsonyi és a budapesti színművészeti egyetem hallgatói, a Jókai Színház színészei, valamint további vendégművészek.

„Nagyon izgalmas a regény világa: a gyerekszemmel láttatott háború, igazságtalanság, a felnőtté válás… Ezek azok a témák, amelyeket mi is fontosnak tartottunk. De mindig fel lehet fedezni, illetve fel lehet erősíteni más rétegeket. Például: a Pál utcai fiúk a grundon játszanak, de a grund nem az övék. A gyerekek közötti konfliktusnak az a gyökere, hogy nem akarják odaengedni a vörösingeseket focizni. Asszociálhatunk arra is, hogy adott egy ország vagy egy terület, amin belül két embercsoport háborúzik egymással, noha nem kellene, mert ugyanazt szeretnék elérni, csak más eszközökkel – és miközben lényegtelen dolgok miatt csatáznak, nem veszik észre a fő veszélyt. A grundot egy sokkal erősebb veszi el tőlük. Talán a mindennapjainkból is ismerős a képlet. Ugyanígy nagyon fontos ebben a történetben az emberség, az emberi törékenység és a gyerekvilág, amit szeretnénk a színpadon megjeleníteni. A díszlet- és a jelmeztervekkel is ebbe az irányba haladtunk, hogy minden olyan legyen, mintha a néző is gyerekszemmel nézné a grundot. Nem a zord valóságot teremtettük meg, hanem azt, ahogy a gyerekek elképzelik a teret. További fontos motívum Nemecsek belső világa, mindaz, amit átél: nemcsak felülkerekedik saját magán, legyőzi a démonjait, hanem megváltja az egész csapatot. A halála nem a végpontja a történetnek, hiszen éppen ez békíti ki a két csoportot, és az a téma, amit ő hozott be a történetbe, tovább él” – mondja az előadás kapcsán Rédli Károly rendező.

A premiert követően a darabot áprilisban többször játsszák, az időpontokról tájékozódni a színház honlapján lehet.