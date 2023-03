– Minden kiállítás egy új kihívás – kezdte a beszélgetést Magyar Mónika, aki férjével, Szőcs Gézával Együtt 27 címmel közös bemutatóra készül a soproni Erdélyi Házban. A tárlatra az elmúlt 27 évből különböző stílusú képek közül válogattak, a megnyitó március 11-én 17 órakor lesz. A családi vonatkozású művek mellett soproni témájú rézkarccal, régi és vadonatúj alkotásokkal is találkozhatnak az érdeklődők.

A Sopronban élő grafikusművész házaspár pedagógusként is dolgozik. Mónika Nyíregyházáról, Géza pedig Vásárosnaményból került a városba. Mint elmondták, a kezdet nem volt könnyű, szerencsére hamar egy befogadó közösség tagjaivá váltak, és sikerült olyan életet kialakítaniuk, amelyben jól érzik magukat.

– Nekünk Sopron az itthon, és ha megyünk haza, az az otthon – tette hozzá Mónika. – A kétlaki­ság máig jellemez bennünket. A hosszú évek alatt megismertük, megszerettük a várost, az itt élő embereket. Ma már nem tudunk úgy végigmenni az utcán, hogy ne találkoznánk volt tanítvánnyal, ismerőssel. Sokat utazunk, folyamatos mozgásban vagyunk a családunk és egy-egy kiállítás miatt is. Célunk közelebb hozni az emberekhez a képeket, meg akarjuk mutatni, hogy az eredeti látvány az igazi. Azon dolgozunk, hogy a fiatalok ne csak magazinokból, könyvekből vagy az internetről ismerjék a művészetet. A kiállításoknak van egy fontos közvetítő szerepük is, hiszen a festmények, rajzok egy idegen környezetben egészen máshogy jelennek meg, mint az otthoni, műtermi környezetben.

Ezt szeretnék a mostani bemutatón is elérni, amelynek különlegessége, hogy az utolsó közös kiállításuk 18 éve szintén az Erdélyi Házban volt. – Ez a hely méltó egy olyan kiállításhoz, melyben megjelenik múlt és jelen – említette a házaspár.

– Nemcsak a közös kiállítás emléke miatt választottuk az Erdélyi Házat, szeretnénk egyfajta hidat építeni a soproni és az erdélyi gyökerekkel rendelkező alkotók közé – mondta Szőcs Géza. – A művészet összehoz, a kiállítás pedig egy olyan kapcsolódási pont, ahol hasonló, a művészetek, a művészetünk iránt érdeklődő emberekkel találkozhatunk. A kiállítás helyszínének megválasztásakor az is fontos szempont volt, hogy itt és most jött el az ideje a legújabb munkám bemutatásának, amely egy nagy méretű rézkarcnyomat és családunk apai, székely ágát mutatja be. A mű a „Családi kövek” címet kapta – tette hozzá.