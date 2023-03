A Nyugdíjasok Országos Szö­vetsége tavalyi irodalmi pályázatára több és minőségében is gazdagabb kézirat­anyag érkezett, mint a korábbiakra. Prózai alkotással 39 szerző 46 írással nevezett, 22 szerző 25 írása nyert elfogadást. Versben 34 alkotó próbálta ki magát 106 költeménnyel, közlésre 10 pályázó 46 verse maradt. A hivatalos eredményhirdetés és a díjátadás a Balatoni Randevú nevű háromnapos kulturális fesztivál keretében lesz, és egy antológia is megjelenik a kiválasztott irodalmi művekből. A díjazottak között van a Mosonmagyaróváron élő Faddi Horváth Pál, írása is megjelenik a kiadványban. A győri születésű, sokáig kereskedőként tevékenykedő, ma már nyugdíjas alkotóval beszélgettünk.

– Gimnazistakoromban kezdtem el verseket írni. Az akkori irodalomtanárom is elolvasta írásaimat, és ösztönzött a folytatásra. Vallásos családban nőttem fel, ministráltam, nagyanyám örömmel vette volna, ha a papi hivatást választom. Ugyan más lett az utam, a vallásosság, a keresztényi szemlélet megmaradt és elkísért az életem során, s a szerelem mellett gyakran a hit adott ihletet a költeményeimhez. A versek mellett cikkeket is írtam, írok, melyek több helyen, így a Kisalföldben is megjelentek – avatott be Faddi Horváth Pál.

A katonaság után Csornán nyitott zöldségboltot, majd Mosonmagyar­óvárra vezetett az útja, rövid svájci kitérőtől eltekintve a Lajta-parti városban él.

– Nagyon szép, olcsó és sok: ilyen legyen a kínálatom, kérték tőlem. És ezt, úgy gondolom, sikerült is teljesítenem. A Fehér Ló Közösségi Ház mellett 1971-ben nyitottam meg a zöldségespavilonomat, nagyon jó forgalom volt sokáig. Svájci, német vásárlók is sokan megfordultak nálam, sőt, világhírű vendégek is, mint Geraldine Chaplin vagy Jozef Cyrankiewicz egykori lengyel miniszterelnök, akinek különösen ízlett a hűtött, hatalmas dinnyém és a friss kenyerem – mesélte az egykori kereskedő.

Az irodalmi pályázaton elért siker után a következő kiíráson is indulna Faddi Horváth Pál. Fotó: Kerekes István

Faddi Horváth Pál a közéletben is aktív szerepet vállalt, erről is kérdeztük:

– A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének megyei alelnökeként, országos küldötteként, az etikai és jószolgálati bizottságának elnökeként is tevékenykedtem, utóbbinak tiszteletbeli elnöke vagyok a mai napig. Fontosnak tartottam a kereskedők és vendéglátók érdekképviseletére jobbító javaslatokat tenni. 2006-ban Mosonmagyaróváron önkormányzati képviselőnek választottak, két cikluson keresztül dolgoztam a városért, a mosoni bizottság elnöki tisztségét is betöltöttem. Olyan eredményeket értünk el, mint a mosoni templombelső felújítása, em­lékművet hoztunk létre Steuer József egykori mosoni vértanú plébános tiszteletére, és sikerült elérni 2008-ban, hogy a nemzetközi vonatok Győr és Hegyeshalom között Mosonmagyaróváron is megálljanak – emelte ki Faddi Horváth Pál, akinek munkásságát miniszteri elismerő oklevéllel is jutalmazták. Az egykori kereskedőt 60 éves korában a Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend tagjai közé avatta.