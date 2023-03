A hegykői Turisztikai Információs Pontban nyílt meg Csigó Gergely fotókiállítása, ami az „Élményeim a Fertő-parton” címet viseli. A kiállításra olyan képeket válogatott össze, amelyek az itteni élet különböző aspektusait mutatják be – mondta el a fotográfus, akinek több mint 30 alkotását tekinthetik meg az érdeklődők április 1-jéig.

Csigó Gergely főállása, a fotózás egyben a hobbija is. – Már gyerekként is érdekelt a fotózás, de akkor nem gondoltam, hogy ezt komolyan is csinálhatnám. A pályafutásom egy korábbi munkahelyemről indult, ahol sok emberrel dolgoztam együtt, és nekik mutogattam a képeimet. Ekkortájt csatlakoztam a Soproni Fotóklubhoz, ahol lendületet kaptam, hiszen láttam, hogyan kell összerakni egy kiállítást, és visszajelzést kaptam, hogy tényleg jók a fotóim. Elkezdtem pályázatokra jelentkezni, és már az első évben szép eredményeket értem el, aminek híre ment. Majd az egyik kolléganőm felkért esküvői fotósnak, amiben nem volt tapasztalatom. Mindent érzésre csináltam, de jól sikerül. Ezután sorra jöttek a felkérések – emlékezett vissza a fotográfus.