– Szakál Ernő nekem, a művészettörténésznek, muzeológusnak elsősorban azt a restaurátort jelenti, aki a középkori kőemlékekkel foglalkozott – vette át a szót Nemes András művészettörténész, a Szakál Ernő-alapítvány elnöke. – Újjáélesztette a középkori kőfaragók műhelytitkait, jó érzékkel, alapos helyszíni megfigyeléssel és a régi források áttanulmányozásával tudta azt, hogyan lehet hitelesen, egy-egy töredékből elkészíteni a gótikus ajtókat, ablakokat. A Fabricius-ház gótikus nagytermének, a Káptalan-terem vagy a zsinagóga ablakainak rekonstruálása is a nevéhez fűződik, de a munkássága az egész országra kiterjedt. Nemcsak művész volt, hanem egy hihetetlen humánus, készséges, segítőkész ember. Bármikor fordulhattam hozzá, a pályám kezdetén sokszor találkoztam vele – elevenítette fel Nemes András.

Faragó Zsoltnak, aki az alapítvány kuratóriumának tagja, személyes kötődése is van Szakál Ernőhöz. Gyermekkorában többször találkozott vele, mivel édesapja, Faragó János az ő tanítványa volt. Azt az útmutatást, tudást, amit korábban Zsolt édesapja kapott a mestertől, ő is megkapta és vitte tovább a kőfaragás és a restaurálás terén.

– A megemlékezésre személyes tárgyakkal, rajzzal, faragvánnyal és filmvetítéssel készülünk, de az alapítvány munkáját is szeretnénk megismertetni a hallgatósággal – említette Faragó Zsolt. Távolabbi céljaink között szerepel, hogy digitalizáljuk Szakál Ernő életművét. Szeretnénk a szakma és a nagyközönség számára is élményszerűvé tenni munkásságát, hogy megismertessük mindenkivel, ki is volt a nemzet kőfaragója.