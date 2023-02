A Klapka György Múzeum 2016-ban csatlakozott először az idegenvezetők világnapjához, akkor az egykori méntelep, majd mezőgazdasági kombinát leharcolt épületét tekinthették meg az érdeklődők. A programon több mint négyszázan vettek részt, ami nem csoda, hiszen a kombinát régen a város legnagyobb munkáltatója volt. Most szombaton – szintén az idegenvezetők világnapja alkalmából – pedig a már szinte kész Brigetio Öröksége Látogatóközpontot tekinthetik meg az arra kíváncsiak.

A Klapka György Múzeum Kelemen László utcában található főépülete tavaly október 16-án bezárt, akkor kezdődött meg az átköltözés. Előbb a műtárgyakat hozták át, majd jött a könyvtár, a múzeumi raktárállomány egy része, most pedig folyamatosan érkeznek a bútorok.

„A fő attrakciónk, a »Brigetio öröksége« tárlat körülbelül 80 százalékon áll, a műtárgyak behelyezése két héten belül megtörténik, helyükre kerülnek a falfestmények, majd az utolsó lépés lesz a multimédiás eszközök tartalommal való feltöltése. Sok még a feladat, azonban senki nem panaszkodik, hiszen mióta mindennap itt tevékenykedünk, már tudjuk, hogy milyen csodálatos helyszínre költözünk. Ennél jobb célra nem újíttathatta volna fel az épületet az önkormányzat. A homlokzat a régi ábrázolások alapján készült el, ha ma valamelyik méntelepparancsnok ide lovagolna, meg lenne elégedve a látottakkal. Ha valaki az autópálya felől érkezik Komáromba, akkor az az első jelentős épület, amit meglát, és bizony elfogja a »hűha« érzése” – mondta el Számadó Emese igazgatónő.

A szombati nyílt napon a látogatók a pincétől a padlásig végigjárhatják az épületet. Egy helyiség műemlékvédelmi okokból még nem tekinthető meg, ez pedig a „Brigetio öröksége” állandó tárlat. Azonban csüggedésre semmi ok, a zárt ajtók mögött felkapcsolják majd a villanyt, így azért kapnak az érdeklődők némi ízelítőt.

A Brigetio Öröksége Látogatóközpont egyik érdekessége a látványraktár, amely számos izgalmas leletet rejt.

Szeretnénk megmutatni, hogyan lett ebből a katonai és ipari jellegű településrészből egy virágzó kisváros.

De megnézhető lesz a tetőtérben lévő látványraktár, ahol azok a leletek kapnak helyet, melyek már nem fértek el az állandó kiállításban, illetve a későbbiekben a következő ásatások anyaga is ide kerül. A tetőtérben lesz az ELTE tudásközpontja, ahol a nyári szakmai gyakorlatukat végző régészhallgatóknak tartanak majd elő­adásokat, kurzusokat. A könyvtárban számos tudományos dokumentum megtalálható, ezek helyben olvashatóak. A nyílt napra érkezők benyithatnak valamennyi irodába, míg a folyosókon két tároló várja őket. Az egyikben Klapka és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékei, míg a másikban a méntelep és a kombinát múltja lelhető fel. Az épület felújítását a WF kft. végezte, az ő kérésükre Gábor László fényképész végigfotózta a teljes folyamatot. Erről egy kisfilm készült, ami szintén látható lesz szombaton. A túrákat csoportosan szervezik, azok délelőtt 9-kor és 11-kor, valamint 13 és 15 órakor indulnak. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A most tavasszal nyitó Brigetio Öröksége Látogatóközpontban egymást váltják majd az időszaki kiállítások, az első júliusban nyit és Komáromot mutatja be a két világháború közötti időszakban.