A Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola az elmúlt hetekben szervezte meg a féléves bemutató foglalkozásait, melyen az iskola összes csoportja megmutatta tudását.

A nyílt tanítási órák alkalmával a táncos növendékek Fertőszentmiklóstól Agyagosszergényen, Kapuváron és Mihályin át Beledig felvonultatták szüleiknek a szeptembertől decemberig tanultakat.

– Ezek azok az alkalmak, amikor a szülők betekintést nyernek az oktató-nevelő munkánkba, láthatják, mit értünk el az első félévre kitűzött célokból – tudtuk meg Csitei Gábor iskolaigazgatótól, aki kiemelte, nemcsak a táncokat, a tanult népdalokat, népi játékokat is bemutatták. – Mindenki hozta az életkori sajátosságainak megfelelő tudását. Ez a tanítási óra közvetlenebb, mint a színpadi fellépések, és talán bennünket, tanárokat is jobban megismernek ezáltal. Nálunk a sajátos nevelési igényű gyerekek is megkapják az egyéni bánásmódot. A kicsiknél nagy a hangsúly a játszva tanuláson, mely során a logikai, az íráshoz, olvasáshoz, matematikához szükséges készségeket is tudatosan fejlesztjük, ahogy a tánc a férfi-női szerepeket is mélyíti. Fontosnak tartjuk a közösségi nevelést, az élményszerű tanórákat és a mozgás szeretetének átadását.