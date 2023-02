Goda Barbara hat év után újra tematikus kiállításon mutatkozik meg: épületek érdekes nézőpontból, csiga a vaskerítésen, két fa közé szorult toll, alulról fotózott, esernyőnek ható virág köszön vissza képein.

– Váltsunk szemléletet, erre helyeztem a hangsúlyt is, fotózzunk más szemszögből, mint a megszokott szemmagasság. De ez a gondolat az életben is jól jöhet, ha nem alakulnak pozitívan a dolgaink, próbáljunk meg más nézőpontba helyezkedni – mondta Barbara. A meghívón szereplő képe egy egyedi szögben megfotózott salzburgi lépcsőházban készült, amit a Magyar Fotóművészek Világszövetsége is beválasztott a Jubileumi Nemzetközi–Magyar Fotószalon katalógusába és jelenleg is a szövetség Pannon Régió-tagjainak válogatott kiállításán van Szombathelyen. A szövetségnek Barbara is tagja 2020 óta, melyre méltán büszke. Húsz éve fotóz, az évek múlá­sával egyre jobban fejlesztette tudását és a technikát. Öt éve nyitotta meg önálló stúdióját, a családi fényképezések, portrék, rendezvények megörökítése mellett a természet szépségei is láthatóak képein.

Goda Barbara a Hansági Múzeumban nyílt kiállításán. Fotó: Vecsei Zéta

– Vannak, akiknek évek óta megörökítem az életük fontos pillanatait, mint az esküvő, babavárás. Sokan bepillantást engednek az életükbe, ez is visz előre, hogy adjak valamit az embereknek – jegyezte meg Barbara, akinek a kiállítása február 26-ig tekinthető meg.