A „likacsos” területtől északnyugatra, a Mosoni-Duna irányába egy széles árokkal határolt település nyomai bukkantak elő. Árkok, cölöplyukak és tárológödrök mellett több házat is feltártak a régészek, belsejükben a nagy mennyiségű kerámiaanyag mellett a textilkészítéshez köthető orsógombokat és szövőszéknehezékeket is szép számmal találtak. Habár az előzetes keltezés alapján a település vaskori, a szakemberek ókorra utaló leleteket is felleltek. Ezek javarészt korabeli tetőcserepek (tegula, imbrex), illetve egy faragott kő.

– A települést határoló árkok feltárása során, annak feltöltéséből egy fegyverdepó akadt spaklivégre. Lándzsahegyeket és nyílhegyet is tartalmazott. Feltehetően úgymond értékmegőrzésként áshatták el, csakhogy nem volt már alkalmuk kiásni – emelte ki Léhner Zita. – Fontos megemlíteni, hogy a korábban említett nagy méretű gödrök közül négy csontvázas temetkezéseket bolygatott. Mivel az elhunytakat vagy melléklet nélkül temették el, vagy csak esetleg a bolygatás következtében nem találtunk halott mellé temetett tárgyat, pontosabb datálásuk a leletanyag és a dokumentáció részletes átvizsgálását követően várható. Annyi bizonyos, hogy az őket bolygató gödröknél idősebbek – zárta szavait a régész.