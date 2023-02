Az előadás első felében Tárik Meszár bemutatta az iraki keresztények történelmét, melyen belül nagy hangsúlyt fektetett a modern kori fejlődésükre. Kifejtette, hogy Irak Szaddam Huszein uralma után háborúba süllyedt, melynek mai napig tartó eredménye, hogy az ország területén nincs egységes közigazgatás és rendvédelem, nincs teljeskörű központi államirányítás. 2014-től Irak északi régiói – melyek a keresztények fő területei – is az Iszlám Állam megszállása alá kerültek, mely következtében a keresztény társadalmi csoportok sosem látott üldöztetéseknek lettek kitéve. Sok millióan kényszerültek elhagyni otthonaikat, akik a háború és a fogságba hurcolás elől menekülve próbáltak a szomszédos országokban, mint például Jordánia letelepedni, vagy az európai kontinensen kerestek biztonságot. Az előadók kifejtették, hogy az elsődleges segítség a helyben maradás biztosítása, illetve az érintett térségekben az emberi jogok széleskörű bevezetése lenne. Átfogó nemzetközi humanitárius akciókat kellene szervezni, melyek a bajba került emberek egzisztenciális biztonságát erősítenék. Az ilyen típusú segélynyújtási akciókat szervezi a Hungary Helps program is, mely 2016-tól egyre jelentősebb mértékben támogatja a világ üldözött keresztény társadalmi csoportjait, köztük az iraki keresztényeket is.

Az MCC győri központja hétről hétre kínál izgalmas szakmai programokat az érdeklődők számára. 2023. február 8-án 17.00 órakor kerül sor a következő rendezvényre, melynek során Stephen Sholl, az MCC vendégoktatója és Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnök-helyettese beszélgetnek Magyarország a CIA nagyítóján keresztül – Hidegháborús akták feltárása címmel.