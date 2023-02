Az ünnepségre Rímek és dallamok randevúja címmel előadást is szerveztek, amin a Dressing Room Jáger András és Szabó Balázs duója is fellépett. A helyiség új belső burkolatot, polcokat, asztalokat és székeket is kapott. Az eseményen Ambrus Gellért, Vámosszabadi polgármestere, Berényi Éva művelődésszervező és dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató nyitotta meg az érdeklődők előtt a megújult teret.