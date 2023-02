Farsangi batyus bált szerveztek szombaton a halászi régi iskolában: előbb a gyermekeket várták kézműveskedéssel, játékos állatalakoskodással, medvetáncoltatással, majd este a felnőtteket. A talpalávalót a Kislaptáros zenekar húzta.

Videó

Egy sok helyen már elfeledett hagyomány, a balázsjárás is megelevenedik évről évre február 3-án és 4-én a szigetközi településen a helyi általános iskola és a Halászi Hagyományőrző Egyesület szervezésében. Galgóczi Attila egyesületi elnök tájékoztatása szerint pénteken a balázsjáró gyerekek az iskolába és az óvodába is ellátogattak, végigmennek az utcán, és tizennégy családhoz is betértek. Érdekesség, hogy a szerepek és a szövegek apáról fiúra öröklődtek generációkon keresztül, továbbá az is, hogy idén egy rég elfeledett szövegrészlet is előkerült.