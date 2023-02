Egyetlen nap, de egy hétre is elegendő esemény történt a Líceum idei diáknapján. Talán a pandémia miatt elmaradt közösségi eseményeket is bepótolta a sok élményszerző program. Az alsóbb évfolyamosok az iskolába siettek a diáknapon is, de nem volt szükségük a tanszereikre. Előadásokon, bemutatókon vettek részt, készültek a délutáni farsangra, közösségépítő programjaik voltak, s persze játszottak, filmet néztek. Délután a klasszikus farsangi jelmezverseny, tombolasorsolás és a Flört zenekar igazi bulit varázsolt az emeleti tornateremben.