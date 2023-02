Proczeller Tamás, a komáromi Tourinform-iroda vezetője elmondta, ahogy tavaly, úgy a 2023-as évben is több tematikus túrával készülnek. Ezek egyrészt kapcsolódnak Komárom történelméhez, másrészt figyelembe veszik az adott hónap jeles napját is. Az első túrára február 18-án, az idegenvezetők világnapja alkalmából kerül sor, ez a nap egyben a nagy mesemondó, a város híres ­szülötte, Jókai Mór születésnapja is. Márciusban az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kerül előtérbe, a későbbiekben két keréken keresik fel az észak- és dél-komáromi erődöket, lesz belvárosi túra, illetve ellátogathatunk a Szent Pál-szigetre. Proczeller Tamás kiemelte, a nyári időszakban havi két túrát terveznek, és a főszezonban idén első alkalommal szervezik meg a Komárom Kihívást.

„Terveink szerint a kihívást négyfős csapatok számára hirdetjük majd meg. A verseny a Jókai ligetből indul, ahonnan kerékpáron kell eljutni a Szent Pál-szigetre, ahol GPS-koordináták alapján kell megtalálni az ott elrejtett tárgyakat. A kihívás a koppánymonostori szabadstrandon folytatódik, ahol a csapatok kenuba szállnak és leeveznek a Monostori Erődig. Itt szintén izgalmas kihívások várják őket, valószínűleg bevonjuk az airsoftot, a mászófalat vagy az ágyút. A verseny az almásfüzitői Azaum római táborban ér majd véget egy közös étkezéssel. A kihívás feladatait úgy állítjuk össze, hogy azokat jó fizikummal bárki teljesíthesse. Igazából nem is versenyre kell készülni, inkább egy egész napos közös bulira” – mondta el a részleteket az iroda vezetője.

Proczeller Tamás arról is beszélt, hogy a programturizmus.hu honlapjának értékelése szerint Komárom a tavalyi 42. helyről a 21. helyre lépett elő. A legtöbben a helyi zenés programok, fesztiválok, gyermekrendezvények és természetesen a Brigetio Gyógyfürdő iránt érdeklődtek.

Február utolsó hétvégéjén rendezik meg az Utazás kiállítást, melyen a komáromi Tourinform-iroda ismét részt vesz. A négynapos programra új sajtófallal, több kollégával mennek, viszik magukkal a Komárom Kalauzt, a Komáromi Magazint és az új imázsfilmeket is.

Tavaly nagy sikerük volt a tematikus túráknak, melyek február 18-án indulnak újra. FOTÓ: Komáromi Városmarketing