- A kávéházi sarokban kisasztal, poros székek állnak, közben ócska karácsonyi zene szól. A hely szinte üres, a nézőkön és a pincéren kívül, csak egy nő olvasgat az ablak közelében. Nyugtalanító nyugodtság ez. Pár perc múlva egy feltűnő nő ül az asztalához. Véletlen találkozó - vezeti fel Zakariás Zalán a mély drámát.

Önéletrajzi hang a drámán keresztül

Strindberg első házassága zátonyra futásakor vetette papírra Az erősebb című színművet 1889-ben. Háromszor nősült, de a nőkkel kialakított kapcsolata sem volt zökkenőmentes, az életét végigkísérte a nyomor és üldözési mánia gyötörte. Mondhatni, a drámán keresztül, önéletrajzi hangja szólal meg a színpadon - mondta el Zakariás Zalán rendező.

- Kisebb, bensőségesebb térbe íródott kamaradarab Az erősebb, így nem is volt kérdés, hogy a Padlásszínházban szeretnénk bemutatni. Korábban csak monodrámákat, egyszemélyes előadásokat, esteket láthattak itt a nézők - tette hozzá.

Tükör a tükörben

Az előadás két szereplője színésznők, akiknek nem csak a karrierjük, de a magánéletük is több szálon összeér, hasonló vívodásokon mennek keresztül. - A darab egyfajta tükör a tükörben, hiszen mi előadók, művészek gyakran azzal szembesülünk, hogy színház maga az élet. A saját életünk sokszor összemosódik az alkotásainkkal és az előadásokban megszemélyesített karakterekkel is. A színészek azonosulnak a szereppel és a saját tapasztalataik alapján személyesítik meg, mutatják be a színpadon. Ezeket a problémákat is feszegeti az "Az erősebb", ami egy színház a színházban történetet mutat be - fogalmazott a rendező.

Belsős színházi titkok

Zakariás Zalán szerint ez a dráma kuriózum lehet azok számára, akik szeretnek betekinteni a kulisszák mögé, hiszen az előadás megmutatja a háttérben és a színészekben zajló lelki, mély vívódásokat.

- Az "Az erősebb"-ben egy szerelmi háromszög is megbújuk, hiszen mindkét szereplő életét behálózza ugyanaz a férfi. Rajta keresztül sokkal mélyebb és misztikusabb kapcsolat alakul ki a két nő között. És számos mindennapi, emberi kérdést vet fel, amire minden néző más-más választ adhat - mondta.

Beemelt részletek

A szövegben megjelenik a korszak nagy íróinak hangulata, mint Csehov, Gorkij, Ibsen. - Strindberg szövegét ezért megtűzdeltük, három olyan világirodalmi jelenettel, mint Csehov: Három nővér, Ibsen: Nóra és Strindberg: Julie kisasszony - fűzte hozzá Zalán.