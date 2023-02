Míg régebben ez a fajta készülődés a kisgyermekes családokat érintette inkább, egyre gyakrabbak a felnőtt farsangi mulatságok, legyen az házibuli vagy bál. Lehet ebben közrejátszik az osztrák határ közelsége is, hiszen szomszédainknál rendkívül népszerű ez a szokás.

- Érdekes, hogy a gyerekek körében, az eddig töretlenül népszerű Anna, Elza és Pókember jelmezeket idén nem keresik. A megszokottakon túl - hercegnő, tündér, tűzoltó, orvos - most a Mancs őrjárat szereplői, póni, Minecraft, Fortnite, Lego ninják a népszerű jelmezek - mondta el megkeresésünkre az egyik jelmezkölcsönző tulajdonosa, Molnárné Vass Rita. - A nagyobbak esetében a keresgélés már nehezedik, mert vagy nem igazán akarnak beöltözni a kiskamaszok vagy pedig valamely videójáték szereplőjévé változnak át a fiúk, a lányoknál pedig egyértelműen a gót iskoláslány, Wednesday a favorit az Addams family sorozatból. Idén már sok bölcsődében is van farsang, ami korábban nem volt jellemző, valamint a városban már az is tendencia, hogy az óvodákban az óvónők valamilyen tematika köré szervezik a farsangot, így azokon a kereteken belül - például Bogyó és Babóca vagy állatok - kell keresgélnie a szülőknek, gyerekeknek, ami azért nem könnyű feladat - tette hozzá.

Molnárné Vass Rita

A kreatívabb szellemű szülők izgalmas programként tekintenek a jelmezkészítésre, ami minden évben jó móka. Így gondolkodik Horváth Bernadett is, kétgyermekes édesanyaként. - Mindig magam készítettem a jelmezt a lányomnak, szép lassan pedig ő is elkezdett bekapcsolódni, szeret alkotni. Az ötleteléssel kezdünk, hogy mi szeretne lenni Zozi, aztán jön a kreatív megvalósítás. Idén Pocahontas jelmezt készítünk. A ruhát megvarrtam, a nyakéket pedig Zozival csináljuk. Igényel némi kreatív gondolkodást, hogy mit, hogyan és miből kellene megvalósítani, most a paróka okozott némi fejtörést de a lányom jó partner ebben is. Jókat nevetünk és beszélgetünk, élvezzük ezt az időszakot, jó, hogy együtt lehetünk - magyarázta Bernadett.