Győr belvárosa hatalmas játszótérré változik, minden év július első hétvégéjén. A Győrkőcfesztivál az ország legnagyobb szabadtéri gyerekfesztiválja, melyen a gyerekek minden programon térítésmentesen vehetnek részt. Abba azonban nem sokan gondolnak bele, hogy ez vajon milyen költségekkel is jár, hiszen annak előteremtését az intézmény és annak fenntartója viseli. Az elmúlt évben már elég döbbenetes számokkal találkoztak a fesztivál szervezői, aztán az energia ár robbanása miatt az intézmények működését is alaposan át kellett gondolniuk. Rá kellett jönniük, hogy a Vaskakas Bábszínház költségvetése most nem teszi lehetővé, hogy egy ilyen giga rendezvényt megszervezzenek.

– Az alapfeladatunk, hogy előadásokat nyújtsunk a gyerekeknek, a fiataloknak egész évben. Ez a munkánk, a Győrkőcfesztivál egy extra, önként vállalt feladatunknak tekinthető. A megemelkedett energiaárak miatt választanunk kellett, hogy a megszokott színvonalon fogadjuk előadásainkkal a gyerekeket vagy a fesztivált szervezzük meg. Én egyértelműen az előadások mellett voksoltam. A Győri Nemzeti Színházat is azért tudtuk befogadni, mert megvolt a bevételünk és a költségvetésünk az épület működtetésére. Nem volt könnyű döntés, de város vezetésével abban egyeztünk meg, hogy megpróbáljuk mint a táncfesztivált, két évente megszervezni. Hacsak nem történik egy csoda, és ad egy szponzor 70-80 millió forintot, hogy a szokásoknak megfelelően ingyenesen szervezhessük meg a fesztivált, ilyen formában az idén nem lesz. Helyette két ingyenes szabadtéri rendezvényt szervezünk, az egyiket júniusban, a másikat szeptember elején. Ugyanúgy a családoknak fog szólni és remélem a jövő nyáron pedig meg tudjuk rendezni a Győrkőcfesztivált – szögezte le kérdésünkre Kocsis Rozi, a Vaskakas Bábszínház igazgatója.