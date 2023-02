A „Szanyi Hagyományőrzők” csapata a napokban megrendezett VIII. Nemesgörzsönyi Böllérfesztiválon jeleskedtek, ahonnan három díjjal, köztük a fődíjjal érkeztek haza, ezzel is tovább öregbítve a település jó hírét. A legfinomabb hurka és a legfinomabb toros étel elismeréseket is bezsebelte a főzőcsapat. Ahogy fogalmaznak, a csapat sikere a közös együttműködésnek és nem utolsósorban a szanyi önkormányzattól és a falu közösségétől kapott támogatásnak is volt köszönhető.