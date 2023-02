Fél éve tevékenykedik a csornai Jézus Szíve-egyházközségben Winkler Zsolt plébános. Zsolt atya fontos feladatának tekinti, hogy az egyházközség civil életét „mozgásban tartsa” és hívei számára korosztálytól függetlenül szabadidős elfoglaltságokat teremtsen. Céljai megvalósításához számos önkéntes is csatlakozott, akik segítik a szervezőmunkát. Legutóbb a hittanos gyerekeknek tartottak farsangi játszóházat.

– Csornára érkezésemkor valóban célul tűztem ki, hogy a plébánia közösségi élete fejlődjön. Természetesen legfontosabbak a liturgikus események, de nagy hangsúlyt helyezünk az egyéb rendezvényekre is. Arra törekszünk, hogy a közös programokon akár a gyerekek, akár a fiatalok vagy a felnőttek jól érezzék magukat és szívesen jöjjenek közénk. Most a gyerekeknek kínáltunk egy vidám, farsangi délutánt. Nagyon sokan éltek a lehetőséggel és vettek részt a mulatságon. A mi farsangunk egy kicsit más, mint azt az iskolában megszokták a gyerekek. Elsősorban nem a beöltözés, a jelmezes felvonulás a lényeg, hanem az, hogy vicces, játékos vetélkedőkkel, csoportokban, közösen vegyenek részt a játékban. A korosztály nagyon vegyes, hiszen első osztályosoktól a középiskolásokig vettek részt a délutánon – fogalmazott Winkler Zsolt.

A gyerekek jól érezték magukat az egyházközségi farsangon Zsolt atyával és segítőivel. Fotó: Cs. Kovács Attila

Zsolt atya a további tervekről elmondta: az elképzelések között van egy tavaszi kirándulás, szintén a gyerekek számára. Húsvét előtt egy plébániai kézműves-foglalkozást tartanak, nyáron pedig „ott alvós” táborra készülnek. A felnőttekről sem feledkeznek el, hiszen őket különböző ismeretterjesztő elő- adásokra várják majd, melyek nem csak vallásos témákról szólnak. Egyeztetnek koncertekről, zarándokútról is a hívek részére és rendeznek családi napot is.

– A Jézus Szíve-egyházközségben úgy tapasztalom, hogy eléggé aktív a civil közösség. Szerencsére vannak olyan önkéntes segítők, akikre mindenben lehet számítani. Legszervezettebb persze a karitászcsoportunk, akik a rászoruló családok, hívek megsegítését és támogatását szervezik. De másokra is támaszkodhatunk egy-egy rendezvény során. Jó példa volt erre az adventi, karácsonyi időszakban a számos koncert, ünnepség, szeretetvendégség, melyekre vártuk a híveket. Arra törekszünk, hogy ez ezután is így legyen és az egyházközség civil élete a jövőben is a mostanihoz hasonló aktív legyen. Várjuk is mind- azokat, akik szeretnének közénk tartozni és úgy gondolják, hogy programjainkon jól éreznék magukat – tette hozzá Winkler Zsolt, a Jézus Szíve-egyházközség plébánosa.