A Generációk Házában csíptem el Bertalanits Enikőt, hiszen itt tartja próbáit a Garabonciás Néptáncegyüttes. Komárom fiatal tehetségét arról akartam kifaggatni, hogy mit jelent számára a néptánc.

Enikőtől elmondta, hogy mindössze 4 éves volt, amikor szülei elvitték egy próbára és mondhatni, hogy a fiatal lány a néptánccal együtt cseperedett, az elmúlt 14 évet végigtáncolta. Persze ebben a közel másfél évtizedben azért voltak buktatók is, felmerült, hogy esetleg abba is hagyja a néptáncot, de szerencsére úgy döntött, hogy folytatja.

Az elmúlt éveket számtalan rendezvény, fesztivál és táncverseny színesítette, ebből a néptáncos a Mezőföld virágai szóló táncversenyt és a Forgórózsa fesztivált emelte ki. Előbbin Tóth Gáborral kiemelt díjat nyert, utóbbin pedig arany minősítést.

Számomra a tánc a legjobb kikapcsolódás, feltölt és sportnak sem utolsó. Remek a csapat, a próbák mindig jó hangulatban telnek. Sokszor vagyunk együtt a táborokban és a kiutazások alkalmával.

Február elején Csonka Barnabással egy szóló táncversenyen vettek részt, ahol mindketten a legjobb minősítést érték el, a cifra bojtárt és a csipkés keszkenőt.

„A versenyre egy helyi táncot kellett vinnünk, ami a bajnai lett, illetve egy választottat, ez volt a vajdaszentiványi, amit a kamaracsoporttal is táncolunk. A bajnai egy ugrálósabb, mulatósabb tánc, míg a vajdaszentiványi kötött, de nagyon dinamikus is. Ráadásul igen technikás, ami kihívást jelentett számomra. Eddig a kalotaszegi volt a kedvencem, mert imádom a kalotaszegi népdalokat, a táncházakban is sokszor játsszák, de most ezzel vetekszik a vajdaszentiványi” – tudtam meg Enikőtől.

A táncos a tavalyi néptánc táborban az oktatást is kipróbálhatta, Csonka Barnabással ők vitték a középső csoportot.

„Nagyon élveztem a tanítást, a visszajelzések pedig pozitívak voltak. A továbbiakban is az életem szerves része marad a néptánc, kacérkodom azzal, hogy oktatni is fogom. Versenyre most nem készülünk, de sok fellépésünk lesz a közeljövőben” – zárta a beszélgetést Komárom ifjú tehetsége, aki hozzátette, a néptáncot sosem késő elkezdeni, a Garabonciás Néptáncegyüttesnek is van egy felnőtt csoportja, akik hobbiszinten táncolnak.