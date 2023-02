- Iskolánkban a magas színvonalú idegennyelvű oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a sokoldalú zenei nevelésre is. Közel 400 tanulónknak van bérlete a Győri Filharmonikus Zenekar hangversenyeire. A közelmúltban nagy sikerű orgonahangversenyt hallhattunk Rákász Gergely koncertorgonista tolmácsolásában. Most pedig nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy a Muzsikás együttest is az iskolánkban köszönhetjük. A rendezvény fő támogatója a MOL Új Európa Alapítvány volt, valamint a Pedro Pékség is támogatta a programot - emelte ki Téringer Andrea.

Őrizzük meg! Adjuk tovább! Örökítsük át nemzeti értékeinket, anyanyelvünket, szokásainkat, hagyományainkat, táncainkat és dalainkat! A ma gyermekinek is át kell élnie a a hasonló rendhagyó énekórákon nemzeti kultúránk értékeit

- hangsúlyozta az intézményvezető-helyettes.

A Muzsikás együttes tagjai - Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter és Hamar Dániel - nem csak jó kedvre derítették a diákokat, de a hangszertörténeti bemutató után dalra is fakasztották őket. A hangszerdobozokból előkerült többek között a hegedű, a nagybőgő, a brácsa, kontra, tambura és az ütőgordon is. Felcsendültek gyimesi és kalotaszegi dallamok mellett 1000 éves dalok is, amire jártak a kezek és a lábak a széksorok között.