- Napjainkban egyre nagyobb jelentőséggel bír egy közösség megléte, a valahova tartozás érzése, a segítő kéz, a baráti mosoly, egy jó szó. A csornai evangélikus egyházközség mindig is egy támogató, összetartó közösség volt és templomunk rendszeresen helyt adott rendezvényeknek, eseményeknek korosztálytól függetlenül. Ehhez azonban megfelelő körülményeket, alkalmas légkört kell nyújtanunk. Sajnos, ezt jelen állapotban nem tudjuk biztosítani. Gyülekezetünk tagjait szeretnénk megszólítani, közösségünket tovább építeni és ehhez megfelelő helyet biztosítani. Erre egy pályázat keretében most megoldást is kaphatunk. Az adományokat a gyülekezeti terem és annak tervezett energetikai felújítására fordítjuk. A pályázat elbírálásakor döntő lehet, hogy az egyházközösség mekkora önrésszel rendelkezik – mondta a gyűjtés fontosságáról Tóth Attila, a csornai Evangélikus gyülekezet felügyelője.