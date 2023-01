– Nyolcvanöt évvel ezelőtt a kónyi iparosság összefogásával zászlót készítettek, aztán 2019 környékén megkerestek, hogy a zászló foszladozik, fel kellene újítani. Mivel én is Kónyban születtem, szüleim, nagyszüleim, valamint anyai ágon a feleségem felmenői is iparosok voltak, azonnal éreztem, hogy tenni kell valamit. Megnéztem és láttam: nem lehet javítani, újat kell készíteni – emlékezett vissza a történtekre Hancz István, aki már harminchat éve elköltözött a településről, de szülőföldjét sosem felejti. A gyerekkor, a családi emlékek életre szóló kötődést jelentenek számára és fia is a településen él.

– Az új zászló elkészítéséhez a helyi iparosokra számítottam. Elkészítettem egy felhívást, amely tartalmazta, mit szeretnénk csinálni. Az egyik cél az volt, hogy elkészítsük az új iparoszászlót, a másik pedig, hogy egy kiadványban megörökítsük az iparoskör és a zászló krónikáját, valamint az új zászló készítésének támogatóit is. A felhívás kedvező fogadtatásra talált. A 163 kónyi vállalkozó közül 103-an az ügy mellé álltak és sikerült 2021. október 3-án az új iparoszászlót átadni. A szentmisén, amelyen dr. Veres András megyéspüspök megáldotta a zászlót, a falu apraja-nagyja ott volt, de az ünnep fényét emelte a helyi énekkar és táncegyüttes fellépése és a vendégek műsora is – idézte fel az egész falut megmozgató eseményt Hancz István.

A zászlókészítés után maradt még egy feladat. Visszatekinteni a történelembe és megörökíteni a támogatók nevét. Kóny iparossága a Győr és Vidéke Általános Ipartestülethez tartozott a többi, Győri járásban lévő községgel együtt. 1911-ben megalakították az iparoskört a Klafszky vendéglőben. Rendszeresen összejöttek, a vezetőség pedig havonta tartotta az üléseit. Az iparoskör választmányi üléseiről jegyzőkönyvet készítettek. Ezekből csupán egy maradt fenn, mely 1927. április 10-től 1931. január 5-ig 35 darab jegyzőkönyvet tartalmaz. A gyönyörű kézírással írt feljegyzések közül kilenc gépelt változat is bekerült a könyvbe.

A kiadvány bemutatja az iparosság és Kóny történetét is és az 1929–30. évekre kiadott vármegyei monográfia alapján név szerint felsorolja a kónyi iparosokat. Leírja az 1936-ban készült iparoszászló történetét, számba veszi az 1937-ben működő iparosokat éppúgy, mint az 1948-tól nyilvántartottakat. Felsorolja az új zászló készítésének támogatóit, és részletesen be is mutatkoznak a sokszor többgenerációs vállalkozások, hiszen ma már nem kisiparosnak nevezik őket.