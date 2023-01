Mosonmagyaróváron hétfőn a Part Rendezvényházban ünnepelték a Magyar Kultúra Napját.

– Mi magyarok büszkék vagyunk Himnuszunkra, és annál jobban is kultúránkra – hangsúlyozta köszöntőjében Iváncsics János mosonmagyaróvári alpolgármester, hozzátéve, hogy a helyi kultúrára is büszkék, melyre évente több százmillió forintot fordít a város, most, a nehéz gazdasági helyzet ellenére is.