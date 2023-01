– Huszonnyolc éve zenetanárként dolgozom, ebből tizennégy évig tanítottam a városi zeneiskolában. A Hunyadi-iskola vezetése és a fenntartó Soproni Evangélikus Egyházközség részéről igény és nyitottság mutatkozott a művészeti oktatásra, így kezdődött el a közös munka – kezdte Jacsó Erika, a művészeti intézményegység vezetője. – Zeneiskolai képzéssel, képzőművészettel, dráma és színjáték szakkal indultunk szeptemberben, nagyrészt helyi művész-tanárok bevonásával. Magam sem gondoltam, hogy ilyen nagy lesz az érdeklődés. Eredetileg egy-egy képzőművészeti és drámai csoportot akartunk indítani, legfeljebb húsz fővel, de háromszor ennyien jelentkeztek – tette hozzá Jacsó Erika.

A diákok és a szülők is szeretik, hogy nem kell külön művészeti foglalkozásra vinni a gyerekeket, mert az iskolában is van erre lehetőség.

– Közvetlenül a tanórák után elkezdődnek a zenei, a színjátszós vagy képzős órák. Igény volt rá, hogy rögtön a kötelező szolfézs mellett az adott hangszeren is tanulhassanak a gyerekek. Úgy tapasztaltuk, hogy ez inspirálóan hat rájuk – mondta a tanárnő.

A gyerekek lelkesen készültek a félévi meghallgatásaikra, sokaknak ez volt életük első hangversenye, emléklapot is kaptak.

– Ez nagy élmény a diákjainknak, ezért a kollégákkal úgy döntöttünk, hogy minden évben megrendezzük az Első hangversenyem elnevezésű programunkat az elsőéveseknek – újságolta a művészeti vezető, akitől azt is megtudtuk, hogy nemcsak a Hunyadiból lehet jelentkezni a képzésekre. A következő tanévre tavasszal lesznek a felvételik. Táncművészeti tagozatot is indítanak, így az alapfokú művészeti képzés mind a négy ága elérhető lesz.