Az egészség mindenekelőtt

– Új fogadalmakat nem szoktam tenni január elsején, de olyanokat igen, hogy az új esztendőben sem engedek a színvonalból, ugyanolyan szorgalommal és kitartással végzem a munkámat, mint az előző években. Azt is megfogadom, hogy mindent megteszek az egészségem megőrzése érdekében, tudatosan étkezem – mondta Izsó Katalin, a Soproni Petőfi Színház projektmenedzsere. Hozzátette, éves összesítésben megvan a testedzés is, mert amikor áprilisban kinyit a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház, ahol csoportokat szokott vezetni, egy-egy alkalommal négyszáz lépcsőfokot is megtesz.

Izsó Katalin, a Soproni Petőfi Színház projektmenedzsere

– A Barlangoló elnevezésű programunkon igyekszem hetente legalább három alkalommal végigkalauzolni a látogatókat ebben a csodás labirintusban. A témapark mellett betekinthetnek a Barlangszínház kulisszái mögé, megnézhetik, milyen technikák működnek az előadások alatt, illetve hogy hol öltöznek, készülődnek a fellépő művészek – beszélt lelkesen a munkájáról Izsó Katalin. A fogadalmakhoz visszatérve elárulta, nagyobb ünnepek alkalmával azért el szokott csábulni. Ilyenkor megenged magának egy kis lazaságot és belekóstol a finomságokba, de az élete így kerek.

A jövőért is felelősen

Kováts Árpád, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara titkára nem gyarapítja azok táborát, akik januárban megveszik a kondibérletet, egy hónapig keményen edzenek, aztán visszaülnek a fotelba és megy minden tovább a régi kerékvágásban.

Kováts Árpád, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara titkára

– Nem teszek újévi fogadalmat, amin változtatni szeretnék az életvitelemben, azt általában dátumtól függetlenül is megteszem. Az utóbbi években például tudatosabban étkezem és környezettudatosabban élek. Ebbe sok minden beletartozik, az is például, hogy hibrid autóra váltottam, holott korábban a sportos, robbanékony kocsik megszállottja voltam – mondta a kamarai titkár. Hozzátette, a hibrid autó megvásárlása nemcsak pénztárcabarát, hanem környezetbarát lépés is volt a részéről, ami a jövőért felelősséget érző polgárként jó érzéssel tölti el.

Rugalmas alkalmazkodás

– Decemberben mindig gondolok rá, hogy jó lenne ezen vagy azon változtatni, de aztán mindig elmarad a látványos fogadalomtétel. Amikor beléptünk a 2000-es évbe, tettem január elsején egy nagy fogadalmat, hogy bármi történjen is, pozitívan állok a dolgok elé. Sok mindent hozott az az év, mégis azt mondom, nem érdemes, vagy inkább nem lehet előre tervezni, mert rendkívül gyorsan változik minden. Rugalmasan kell alakítani az életünket, folyamatosan alkalmazkodva az új kihívásokhoz, hiszen ebben a mostani helyzetben egy évre sem látunk előre. Nekem a kettes a kedvenc számom. 2022 januárjában optimistán álltam az új év küszöbén, úgy gondoltam, ennyi kettessel csak szerencsés év jöhet. De nem, és azt hiszem, ennél mindannyian jobbra számítottunk – beszélt az új évhez és a fogadalmakhoz való viszonyáról Szekeres Kriszta, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közművelődési munkatársa.