Amint arról a Kisalföldben többször beszámoltunk, a mosonmagyaróvári önkormányzat idén mintegy másfél milliárd forintos többletkiadással számolt, elsősorban a megemelkedett rezsiköltségek miatt. Emiatt tavaly arról döntöttek, hogy a városi nagyrendezvények zöme elmarad. A Flesch nonprofit kft. által működtett intézményektől is megtakarítást várnak. De vajon programok nélkül maradunk a Lajta-parti városban? Ezzel a kérdéssel Csiszár Péterhez, a Flesch nonprofit kft. ügyvezetőjéhez fordultunk.

Negyvenszázalékos megtakarítás

– Tavaly 25 százalékos rezsimegtakarítást írt elő a helyi önkormányzat, nekünk sikerült 40 százalékot megspórolnunk, és ezt idén is tartani szeretnénk. Ezért márciusig a Fehér Ló Közösségi Ház csoportjai a Flesch-központba költöznek, ahol a héten indult újra az élet. A városi könyvtár nyitvatartását is a fűtési szezonhoz alakítottuk. A Flesch-központban szakaszoltuk a fűtést, odafigyelünk a fogyasztásra, mert a tavalyi tizenhatszoros drágítás után idén is még nyolcszoros az áremelkedés, míg az elektromos áram esetében tízszeres. Utóbbi esetében úgy tudunk takarékoskodni, hogy a városban az egyik legnagyobb napelemrendszerrel rendelkezünk intézményként – tudatta Csiszár Péter. Megjegyezte, hogy bíznak az enyhe időben, ugyanakkor már a 2023-as téli szezonra is felkészülnek.

Nagyszabású eseményre készülnek

Az ügyvezető kiemelte: egyelőre a városi nagyrendezvények közül a makettkiállítás biztos. A 25. jubileumra nagyszabású kiállítással készülnek az UFM Arénában, és idén először a munkacsarnok is helyet ad a rendezvénynek. Az április 22–23-ai hétvégére minden környékbeli szálláshelyet lefoglalták már a világ számos pontjáról érkező vendégek.

Színes programok

– Mindhárom színházbérletünket zavartalanul el tudtuk indítani a Flesch-központban. Februárban folytatódnak a színház bérletes előadásai, márciusban Kovács Kati-koncertre várjuk az érdeklődőket. Újdonságként április 24. és május 28. között szervezzük meg a Flesch Tavaszi Fesztivált, melynek keretében számos művészeti ág mutatkozik be, neves fellépők mellett a helyi művészeti csoportok is helyet kapnak. Az Urban Verbunk táncszínház fellépése nyitja a programok sorát, a Theatrum ad Flexum A dzsungel könyve musical különleges előadásával készül, az Art Flexum társulat egy 25 éves jubileumi tárlattal mutatkozik be, szórakoztat még Koncz Zsuzsa, a Kühne Koncert Fúvószenekar tavaszi koncertet ad, de lesz Filmek Éjszakája, számos kiegészítő program, flashmob, Front­Art-kiállítás és a Budapest Bár koncertjével zárunk – avatott be az ügyvezető igazgató.

– Júniusban indul a nagy múltú Flesch Károly Nemzetközi Hegedűverseny, és ennek kísérő programjaként a Flesch Zenei Hét, melynek keretében a város több pontján számíthatunk koncertekre. A Gurul a város június 9-én rajtol, várhatóan három alkalommal kerekezhetünk közösen Mosonmagyaróvár utcáin – emelte ki Csiszár Péter, a Flesch nonprofit kft. ügyvezetője.