Gál László elmondta, hogy 2003-ban Balatonszemesen részt vett a Latinovits Országos Vers- és Prózamondó Találkozón, ahol őt magát Latinovits Zoltán-díjas versmondó címmel tüntették ki. A gálaműsoron a Magyar Versmondók Egyesülete egy különleges CD-ből mutatott be részleteket, melyen Latinovits verseket mondott, alatta pedig Ennio Morricone olasz zeneszerző dallamai csendültek fel. „Nagyon megható volt mindez, sajnos azt nem tudom, hogy a CD-t végül kiadták-e, de nekem átfutott az agyamon, hogy valami hasonlót én is szeretnék csinálni. Aztán teltek az évek, mígnem a dél-komáromi trianoni emlékmű avatásán felléptem, ahol szerepelt Kreft-Horváth Márk is, ha jól emlékszem, akkor a Nélküled című dalt énekelte. Akkor légvonalban 500 méterre lakhattunk egymástól, és rájöttem, hogy a korábbi gondolatom kivitelezhető lenne. Márk szinte azonnal igent mondott” – emlékezett vissza László

Az első zenés-irodalmi műsoruk 2019 tavaszán készült el, amit egy trianoni, majd egy 1956-os és egy 1848/49-es tematikájú összeállítás követett.

„A magyar irodalom és történelem kimeríthetetlen. Amíg a verses-zenés összeállítások bennünket is feltöltenek és amíg a közönség igényt tart ránk, az Őrzők fennmarad” – vallotta egyöntetűen László és Márk.

„Az emberek szeretik a verseket, de valljuk be, azok vannak kevesebben, akik csak úgy leülnek a szabadidejükben és verseket olvasnak. Az Őrzők küldetése, hogy a megzenésített verseken keresztül fogyaszthatóbbá tegyük az irodalmat, közelebb hozzuk az emberekhez a költészetet. A versek sokkal átélhetőbbé válnak, ha azokat szépen mondják el nekünk, Laci pedig nem véletlenül lett Latinovits-díjas versmondó. A műsorok összeállításánál törekszünk a történelmi hűségre, így egy történelmi hátteret is kap a hallgatóságunk” – tette hozzá Márk.

Az Őrzők javarészt Magyarországon léptek fel eddig, de vendégül látták már őket a Felvidéken, kétszer Bécsben és több alkalommal a Pesti Vigadóban. A koronavírus-járvány alatt készítettek egy igazán különleges József Attila életét feldolgozó műsort, amit eddig csak egyszer mutattak be, azt is online. Jövőbeli terveik közt szerepel ennek a többszöri színpadra állítása, illetve tervben van az Őrzők Egyesület létrehozása is, hogy például a CD kiadáshoz pályázati támogatást igényelhessenek.