Sikeres, élményekben és fellépésekben gazdag évet zárt a szanyi Bokréta Néptáncegyüttes. A csoport megtartotta hagyományos értékelő rendezvényét, melyen megválasztották az év táncosait is. „Szeretném megköszönni a táncosoknak és mindenkinek, akinek része volt abban, hogy eredményekről számolhatunk be. Bizakodva tekintünk 2023 elé is” – jegyezte meg Kontrecz­­né Németh Nikoletta, a csoport ­vezetője.

Az együttes vezetői és az év táncosai a szanyi Bokréta együttesből. Fotó: Tóth Imre

Fotós: Picasa

– A Bokréta legfontosabb törekvése a szanyi hagyományok ápolása és továbbadása, illetve szeretett községünk hírnevének öregbítése. Ennek 2022-ben is eleget tettünk a rendezvényeken és fellépéseken – fogalmazott Kontreczné Németh Nikoletta, akinek személyes sikere is volt tavaly: megkapta a C kategóriás néptánc-csoportvezetői minősítést. – Köszönöm Töreki Imre tanár bácsinak, hiszen az ő révén lett szenvedélyem a néptánc, a népi hagyomány, a népművészet.

A teljesség igénye nélkül soroljuk a 2022-es eseményeket, melyeken részt vettek: a kapuvári megyei néptáncfesztivált, a kisbokrétások farsangi mulatságát, a Szanyban másodszor megrendezett, az együttes egykori, híres táncosáról elnevezett Szentes Varga Ferenc Rábaközi Felnőtt és Ifjúsági Szólótánc Versenyt. Tartottak a bokrétások viseletbemutatót Csornán, és ott voltak Budapesten a XLI. Táncháztalálkozón. Képviselték falujukat Bagon, a hagyományőrzők országos szólótáncversenyén és a Szlovákiai Magyar Táncháztalálkozón. Az együttes a XXV. Gencsi Söprű Néptáncesztiválon színpadra lépett a Hun ki ugrik, hun be... című látványos, az eszközös táncokat is megmutató összeállítással. Nyáron szerepeltek az I. Kárpát-medencei Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál vitnyédi rendezvényén és az első Kónyi Néptánctalálkozón.

Megtartották a kisbokrétások táborát a szanyi tájházban, és a hagyományoknak megfelelően idén is a Bokréta nyitotta meg a község világi búcsúját. Augusztusban a Magyarok Kenyere program csornai búzaösszeöntő ünnepén jártak, majd a csornai Pántlika Táncegyüttes Ven­dég­járás című programján. Táncoltak a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, a csornai városnapokon, Nyárádon a Bitva­-menti kultúrparti – Hagyományőrző forgatagon, a Hagyományok Háza Verbunk táncok a Kárpát-medencében programján, a XXIII. Bécsi Magyar Táncháztalálkozón. Decemberben a 19. Nemzetközi Betlehemes Találkozó gálaműsorában Gencsapátiban a szanyi „bötlehemest” adták elő.

A közelmúltban évértékelő rendezvényt tartottak, melyen az „Év táncosa” díjakat is kiosztották: ifjúsági kategóriában Legler Kata és Györkös Andor, a felnőtteknél Kemény Renáta és Vincze Tibor kapta az elismerést.