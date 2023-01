Amatőröket is várnak

– Az operaprodukcióhoz statisztákat és kisebb szerepekre színészeket keresünk. Meghosszabbítottuk az eredeti határ- időt, így január 17-ig várjuk azok jelentkezését, akik szívesen szerepelnek a színpadon, mozgékonyak és jó ritmusérzékkel rendelkeznek. A rendező stáb január 28-án a kismartoni Esterházy-kastélyban tartja a castingot. A zsűri kisebb jelenetgyarkolatok eljátszása alapján mintegy száz főt választ ki a jelentkezők közül. Az elő- adáshoz nagyobb arányban férfi szereplőkre lesz szükség – mondta el Döbrösi-Kovacsics Katalin, az Esterházy Vállalatok kommunikációs osztályának munkatársa. – Táncosokat, illetve olyan statisztákat keresünk, akiknek van tehetségük a táncos feladatokhoz, de teljesen hétköznapi, színpadhoz nem szokott jelentkezőket is várunk – tette hozzá.

Egy héttel meghosszabbították a szentmargitbányai operajátékok statisztaválogatására a jelentkezési határidőt. A nyári szabadtéri előadásokon Sopronból és környékéről évek óta sokan vállalnak statisztaszerepet, köztük Orbán Olivér és Hammer Zsófia is. Fotó: M. D.

Napi 44 euró

Valamennyi közreműködő fontos része a produkciónak, így mindenkitől felelősségteljes hozzáállást várnak el és mindenekelőtt azt, hogy az összes próbán és előadáson jelen legyenek. Az általános próbák 2023. június 2-án kezdődnek, a statisztáknak péntek esténként és hétvégenként kell jelen lenni. A végső fázisban azonban, július elsejétől hétköznapra is eshet a próba ideje. A statiszták naponta 44 eurót kapnak.

A soproni Orbán Olivér, a Líceum végzős tanulója már rutinos színpadi szereplőnek számít. Idén lesz a harmadik évad, amikor részt vesz a híres szabadtéri operaprodukcióban.

– A bátyámtól hallottam a lehetőségről, korábban ő is statiszta volt és sok érdekességet mesélt a próbákról és az előadásokról. Azért jelentkeztem rá, mert ez egy maradandó élmény, de diákként az is motivált, hogy jól megfizetik ezt a nyári munkát – mondta Olivér, aki tavaly a barátnőjét, Hammer Zsófiát is rábeszélte a jelentkezésre. Idén is ott lesznek mindketten, castingra nekik már nem kell menniük, hiszen a korábbi években látta őket a zsűri.

Maradandó élmény

– Sok barátom részt vesz a produkcióban, sőt, az anyukám és a nagybátyám is. Általában négyen-öten összetársulva autóval járunk ki a próbákra, a korábbi években ez 30–40 alkalmat jelentett – mesélt a rutinos statiszta a részletekről és arról az élményről is, amit a színpadi szereplés jelent. Több ezren nézik meg nyaranta a produkciót, amiről televíziós felvétel is készül. Jó érzés viszontlátni magát és ismerőseit a képernyőn, még ha nem is ők állnak az előadás középpontjában. És persze az is nagy élmény, hogy belülről láthatnak egy ilyen nagyszabású produkciót. Zsófi hasonlóan pozitívan nyilatkozott a nyári munkáról, ami annyira tetszett neki, hogy idén a húgát is magával vinné.