Dr. Horváth Sándor Domonkos Szinnyei József-díjas szakember 2006-ban megkapta a Magyar Könyvtárosok Egyesületéért Emlékérmet, 2012-ben pedig „Győr közművelődéséért” díjat vehetett át. 1985-től a győri városi könyvtár munkatársa, 1993-tól igazgatóhelyettese, 2003-tól igazgatója volt.

Februárban átadják az első győri könyvkölcsönző automatát.

Dr. Horváth Sándor Domonkos 2013-ban első igazgatója lett a megyei és a városi könyvtár integrációjával létrejött Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Térnek.

Beszélgetésünkben visszagondolt az elmúlt negyven esztendőre, beszélt a méltán sikeres Győri Könyvszalonról is, amelynek 2008-tól főszervezője lett. Sokan nem tudják róla, de mediátorként, párkapcsolati tanácsadóként is dolgozik. Részletesen bemutatta hallgatóinknak a központi könyvtár felújítását, amelyet kora tavasszal vehetnek majd birtokba az olvasók. Mesélt arról is, milyen munkálatokat végeztek el a szakemberek.

Beszámolt lapunknak az intézmény terveiről. Ennek egyik eleme volt, hogy februárban átadják az első győri könyvkölcsönző automatát. Az idei év Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 30 millió forinttal támogatja a Petőfi-fesztivál és -programsorozat megrendezésében Győr városát. A könyvtárigazgató részletesen mutatta be a sorozat tavaszi eseményeit és programjait.

A jövőről is esett szó, az intézmény hamarosan Győr városrészeinek tizenegy kötetből álló közösségtörténeti feldolgozását is átnyújtja majd a győrieknek, és elindítják a szintén modernizált gyermekkönyvtár megyei olvasás- és irodalom-népszerűsítési programját. Elmesélte azt is, mit jelent számára a könyv, hogy vannak kedvenc írói, és olyan könyve is akad, amit bármikor szívesen vesz le a polcról.