360. évforduló

– Milyen jeles évfordulókat ünnepelnek idén a gartaiak?

– Ha valamilyen jeles évfordulóhoz érünk, visszatekintünk a múlt eseményei­re, értékelünk, de egyben a jövőbe is tekintünk. Garta, az egykor önálló település idén több jubileumot is ünnepel. Az első alapításának 360. évfordulója. Önálló léte a kapui várhoz köthető. Az első írásos forrás Kapuvárt 1162-ben említi. A latin kifejezés, a „castrum illud quod vulgaliter Copuu dicitur” magyarul annyit tesz, „azt a várat, amelyet közönségesen Kapunak hívnak”. A településnek egyértelműen katonai jellege volt, az Árpád-kori gyepűrendszer részeként kialakult földvár helyén épült végvár lakói a kapui hajdúk, muskétások, darabontok voltak. Gróf Nádasdy (III.) Ferenc országbíró (1623–1671) nevéhez köthető az ónémet nyelven keletkezett alapítólevél (1663). Ez Gartának mint településnek az első írásos említése: „engedélyt kapnak a kapuvári várt őrző muskétások a vár körüli puszta helyen való letelepüléshez”. A kiváltságlevél a várban egy hónapig tartó ingyen „őrállás”, valamint évi három forint megfizetése fejében mentesítette a lakosokat mindenféle úrbéri szolgálat alól. Az alapítást követően német telepesek érkeztek két ütemben a területre, akik beolvadtak a magyarságba. A muskétások és családtagjaik voltak Garta első lakói. A település önállósága az alapítástól 1923-ig maradt fenn, gyakorlatilag 260 év rövid története jellemzi, de a fejlődését végig meghatározta Kapuvár szomszédsága. A két település sokáig rivalizált ugyan egymással, végül a belügyminiszter 1923-ban hatályba lépett rendelete egyesítette a két községet. Ennek centenáriumát ünnepeljük idén.

Potenciális megyeszékhely volt

– Mi volt az egyesítés oka?

– A történészek több okot is megjelöltek: Garta gazdasági elmaradottsága és a községi vezetés rossz hozzáállása, valamint hogy Kapuvár Sopron ideiglenes elvesztésével (1921-es népszavazás) potenciális megyeszékhelyként jött szóba. Kapuváron megindult az urbanizációs-gazdasági fejlődés, utakat köveztek le, járdákat építettek, korszerűsítették a közvilágítást, ipartelep létesítését vették tervbe. 1924-ben létrejött a húsüzem, Házhely néven új városrészt alapítottak. Garta sokáig ellenállt a felsőbb akaratnak, de végül is beadta a derekát. 1925 nyarán Salamon Károly vendéglőjében katonazenével egybekötött bált tartottak, amin a kapuváriak is megjelentek, és fehér asztalok mellett megtörtént végre az egyesülés.

Segítik európai identitásunk fennmaradását

– Van még egy harmadik nevezetes jubileum is, a 2008-ban alapított Gartáért Alapítvány 15. születésnapja.

– A kezdetektől fogva a kuratórium elnökeként részt vettem a munkákban. A megvalósított rendezvényeink segítik a gartai, ezenfelül a kapuvári, a nemzeti, a keresztény és az európai identitásunk fennmaradását, megélését. Elkészítettük Garta címerét és zászlóját, felújítottuk az egykori tűzoltószekeret, kocsiszínt készítettünk neki, renováltattuk a gartai artézi kutat, jótékonysági Szent Katalin-bálokat és -búcsúkat szerveztünk. Széles palettán mozgunk: szerveztünk csángó napot és táncházat, batyus majálist a Zrínyi parkban, kiállításokat, könyvbemutatókat, vendégeink voltak jeles előadók, híres emberek. Jótékonykodtunk Böjte Csaba ferences testvér árváinak. A Garta Napot több mint tíz éve szervezzük a gartaiak megelégedésére. Létrehoztuk a Kapuvári Hajdúk és Muskétások Hagyományőrségét, amelynek tagjai egy szép ünnep keretében tettek esküt 2015-ben a gartai templomban. A Kapu Vára Fesztivált hatszor valósítottuk meg a várgödörben. Emlékezetesek a határon túli színházak előadásai, a Trianon-emlékévi, világháborús emlékezések, történelmi konferenciák és tematikus utak, hagyományőrzés. Kapuvár önkormányzata a X. Garta Napon Kapuvár Városáért Emlékérmet adományozott alapítványunknak évtizedes munkájáért. Ehhez a munkához rengeteg kormányzati, önkormányzati, vállalkozói támogatás, civil összefogás kellett, amit ezúton is köszönünk nekik.

Garta múltjának könyvei

– Mik az idei tervek?

– Már megvalósult a jubileumi év megnyitása egy történelmi konferenciával, szent­misével. Szeretnénk több könyvet is kiadni Garta múltjával kapcsolatban, dr. Gerencsér Péter helytörténész vállalta fel ezek szerkesztését. Ezenfelül Garta történetét, múltját, híres embereit fel­idéző előadásokkal, kiállításokkal, koncertekkel, tematikus utakkal, zarándoklattal, kulturális rendezvényekkel és az elszármazottak találkozójával készülünk az ünnepségsorozatra.