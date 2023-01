A Magvető Kiadó fájdalommal tudatja, hogy egykori igazgatója, Morcsányi Géza műfordító, dramaturg és szerkesztő élete hetvenegyedik évében 2023. január 4-én elhunyt

– közölte a szomorú hírt a közösségi médiában a Magvető Kiadó.

Az irodalmi élet kiváló szereplője, a Jászai-díjas Morcsányi Géza 1952. augusztus 28-án született Budapesten. Már 1977-ben, 25 évesen a fővárosi Radnóti Színház dramaturgja lett, de dolgozott a pécsi, a szolnoki és a győri színházban is. Fordítóként számos orosz klasszikust magyarított, Bulgakov, Gorkij, Gogol, Csehov és Osztrovszkij műveit is az ő fordításaiban játssza máig sok magyar színház, ugyanakkor fordított más nyelvekből is, Martin McDonagh, Marcel Proust vagy Michael Frayn munkáit is fordította, de ő ültette át magyarra Paul Pörtner rendkívül népszerű, Hajmeresztő című bűnügyi komédiáját is.

Volt az Interpress Magazin szerkesztője és az IPC Könyvkiadó munkatársa, 1995-től húsz éven át pedig a Magvető Könyvkiadó igazgatója volt, de 2015-től is a cégcsoportnál maradt, innentől a Líra Kiadói Csoport igazgatója és a Líra Könyv Zrt. igazgatósági tagja lett.