Hazánkban is a legtöbb településen közösen imádkoznak a különböző felekezetek hívei, vendégül látva egymást templomaikban. Csorna mindhárom templomában tartanak közös istentiszteleteket a héten. Tubán József evangélikus lelkészt kérdeztük az ökumenikus imahét jelentőségéről, feladatairól.

– Régre visszanyúló hagyománya van a Rábaközben is a kezdeményezésnek. Én 1996 óta vagyok Csornán, akkor már biztosan volt ökumenikus imahét, de hogy az elődeink mikor kezdték el, nem tudom megmondani. Kapuváron, ugyanúgy, mint Csornán, a három felekezet lelkipásztorai szolgálnak együtt. Csornán az imahét alkalmából a három templomban tartjuk a szertartásokat, jellemzője, hogy mindig valamelyik vendég hirdet igét – fogalmazott Tubán József. – Az eseménynek nyilván már van egy protokolláris jelentősége, és megrendezzük éppúgy, mint az év során bármelyik másik ünnepet.

Együtt imádkoztak: Boldvai Márton Bertalan premontrei perjel, Tubán József evangélikus lelkész, Erlitz Anita református lelkész és Winkler Zsolt, a Jézus Szíve-templom plébánosa. Fotó: Tóth Attila

A lelkész hozzátette: az imahét arra is felhívja a figyelmet, hogy az ökumenizmus nem csak erre a pár napra, erre a néhány istentiszteletre korlátozódik. – Mi tényleg testvéri együttlétben vagyunk az év többi napján is, támogatjuk egymás munkáját és összedolgozunk a többi felekezettel. Teljesen természetes például az, hogy ha egy jegyespár más-más felekezethez tartozik, akkor ökumenikus esküvőn adjuk össze őket. Segítünk, hogy megéljék hitüket, ami természetes is, hiszen akárhogyan is, de egy egyházról beszélünk, melynek részei vagyunk – fejtette ki Tubán József.