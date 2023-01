Az Audi Hungaria Pipacs számos rendezvénynek, gálának, sajtótájékoztatónak adott már otthont, a pandémia alatt oltóközponttá is változott. Ezúttal sokak meglepetésére leterített balettszőnyeg várta a sajtó képviselőit, amit a táncosok azonnal birtokba is vettek. Reggeli balettgyakorlatokkal kezdődött a próba Jónás Zsuzsanna a társulat művészeti asszisztensének vezetésével. Majd Tran Viktória, az együttes egyik legújabb tagjától láthattunk lenyűgöző szólót, valamint a méltán híres GisL darab jelenteibe is betekintést kaptunk.

Az Audi Hungaria és a Győri Balett keddi közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy négy hétre a Pipacsban állnak munkába. Németh Kinga a vállalat személyügyéét és szervezetéért felelős igazgatósági tagja arról beszélt, hogy nem is kezdődhetett volna jobban az idei év, mint hogy a Győri Balettel közös együttműködésük szorosabbá fűtésével. - A 2022-es év nem volt egyszerű és az új év is tartogat még kihívásokat, azonban a kapcsolódással, összeköttetésekkel, egymás megértésével újabb lehetőségeket teremthetünk. Vállalatunk elkötelezett a Győri Balett iránt, az együttműködésünk olyan értékeken alapul, mint a precizitás és professzionalizmus. Legyen szó akár táncról, akár autógyártásról, a minőség összeköt minket. A következő négy hétben együtt, a közös otthonunkban alakíjuk a 2023-at, a táncművészet és az autógyártás területén külön-külön - fejtette ki Németh Kinga, aki arra is kitért, hogy ez magában is egyedülálló, hogy egy művészeti társulat ipari környezetben kap teret és próbálhat.

Világszínvonalon csináljuk mind a ketten azt, amiért felelősséget vállaltunk. Érezzétek itthon magatokat!

- szólt a társulathoz.

Velekei László szerint az Audi Hungaria nem csak méreteiben óriási, hanem a tetteiben is. - 1997 óta járunk közös utat, amiben azonosak az értékrendek. Ahogyan ők sem, mi sem kötünk kompromisszumot, ha a minőségről van szó.

Köszönöm a Győri Balett nevében, hogy az elkövetkező időszakban sem kell kompromisszumot hoznunk, sem a művészetünkben, sem a mozdulatainkban

- fogalmazott a balettigazgató.

- Azt látjuk, hogy a világ változik körülöttünk, és nekünk reagálnunk kell rá. Van egy hitvallásunk: Bármi történjen is a színfalak mögött, abból a néző semmit sem láthat, érezhet. Ebből a gondolatmenetből kezdtük el tervezni a következő évünket - mondta lapunknak. - A kulturális intézmények Győrben megállapodtak abban, hogy próbálják segíteni egymás életét. A Győri Balett ugyan tudna a színház épületében gyakorolni, de úgy gondoltuk, hogy próbáljuk tovább tehermentesíteni a Győri Nemzeti Színházat. Mivel olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mecenatúra ilyen mélységében jelen van az életünkben, örömmel fogadtuk az Audi Hungaria felajánlását. Viszont várjuk az újratalálkozást, hogy minél előbb a győri közönség előtt is táncolhassunk - tette hozzá Velekei László.