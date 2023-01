Azzal, hogy az olvasást és művelődést bárki számára elérhetővé tegye, a kultúra szolgálatát tűzte zászlajára a Könyvmentők Kulturális Egyesület. Négy és fél éve válogathatnak az olvasók Győr belvárosában, a Baross úton a könyvszekér minőségi kínálatából. A pandémiát átvészelő szolgáltatást az energiaválság nehézség elé állította. A nyitás óta fenntartott háromszáz forintos könyvárat négyszázra kénytelenek módosítani, az eddigi hatszáz és kilencszáz forintos „prémium” könyvek pedig egységesen nyolcszáz forintba kerülnek ezentúl.

A Könyvmentők dunántúli munkatársa, Marhoffer Péter – aki a győri mellett a székesfehérvári és veszprémi szekerek kínálatáért is felel – elmondta: – A Könyvmentők tizennégy magyarországi és két erdélyi szekéren végez könyvterjesztést. A könyvek zömét magánszemélyek adományai, könyvtárak, bezáró antikváriumok, művelődési házak feleslegessé vált állománya alkotja, de jelképes összegért vásárolunk is. A szekérnél száz kötetnél kisebb adomány adható le, az ennél nagyobb mennyiségeket a könyvmentő kolléga gyűjti be. Az esetek többségében minden könyvet elszállítunk.

Reméli, a kényszer szülte lépés nem szegi a vásárlók kedvét, hiszen a könyvpiac többi szereplőjéhez képest még mindig a kétezer kötetet kínáló szekérről lehet a legolcsóbban beszerezni a kiadványokat, legyen szó Danielle Steelről vagy Dosztojevszkijről.

A jelképes összegért terjesztett könyvek bevételéből autó- és raktárbérlést, valamint járulékokat finanszíroznak. Az áremelés hátterében azonban elsősorban a bérfejlesztés áll.

– Szeretnénk anyagilag is vonzó munkahelyeket teremteni. Ezúton köszönjük a könyveket adományozók és vásárlók eddigi bizalmát, a város vezetésének együttműködését és könyvterjesztő kollégáink helytállását. A győri könyvesszekér árainak átmatricázására a héten kerül sor. A nyitást követően új akciókkal, hetente frissülő kínálattal várjuk olvasóinkat.