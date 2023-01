A rendhagyó elő­adás ősbemutatóját még tavaly nyáron a Káptalandombon tartották, majd a Gyulai Várszínházban is nagy sikert aratott. Csütörtökön először mutatták be a darabot zárt térben, méghozzá a Vaskakas Bábszínházban.

– Csiszolgatások a kőszínházi bemutató előtt is voltak – vallja be Dér András, a darab rendezője. – Filmrendezőként gyakran rámondják a rendezéseimre, hogy filmes, ez a Mindenkinek mindene bemutatóján is érezhető, hiszen az egésznek vizionisztikus világképe van. Sokat vetítünk vászonra, ami nem illusztráció, hanem szereplő a díszletben. Ezek a megoldások másfajta színészi játékot igényelnek. Az előadásban Apor püspök személyiségét próbáljuk meg több irányból megközelíteni, megjelenik a szociális apostol, a szegények plébánosa, aki nem a templomba bezárkózott spirituális lélek, hanem a földön két lábon járó, cselekvő ember – fejtette ki a rendező.

Vilmos püspök hősies tanúságtétele becsületére válik a magyar nemzet nemes történelmének

– mondta II. János Pál pápa. Az előadás példaértékű cselekedeteit és vértanúsorsát ország-világ számára fel kívánja mutatni. A kiszolgáltatottak, az elesettek, a szegények, az üldözöttek, a gyermekek érdekében végzett tevékenysége miatt emlékét mindmáig nagy tisztelet övezi Győrben.