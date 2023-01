A múzeum évek óta szoros kapcsolatot ápol az oktatási intézménnyel, amelynek tehetséges diákjai és művész-tanárai már több kiállítás és múzeumi program megvalósításában közreműködtek. A Talentum iskola növendékei számos alkotást hagytak hátra az elmúlt években a Vármúzeumban.

Pónya Bettina (balra) grafikája is kikerült a falra. Először ceruzával rajzolta le elképzeléseit, digitalizálta és utólag színezte. Tetszett neki, kihívás volt számára ez a feladat. A képen Barta Melindával. Fotó: Kiss T József

A most megnyílt, TATA 2022 elnevezésű tárlatnak is vannak hagyományai, hiszen az elmúlt években a helyi múzeumot és programjait, valamint a város nevezetességeit népszerűsítő terveiket, grafikai alkotásaikat több ízben is bemutatták már a gimnázium tanulói. Az idei válogatásban 17 diák szerepel: Balázs Vivien, Barta Melinda, Bognár Roland, Bolemányi Fatima, Jakab Szilvia, Kelemen Dóra, Kéringer Dóra, Lábodi Sarolta, Lakatos Andrea, Pálfi Regina, Péczi Virág, Pozsonyi Letti Panna, Pónya Bettina, Szabó Dorka, Szikora Georgina, Varga Vivien és Varga Zsófia mutatkozik be. A tárlat, amelyet dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója nyitott meg, március közepéig tekinthető meg. A megnyitóünnepségen Michl József polgármester is köszöntőt mondott.

„Ez a mostani kiállítás már a harmadik alkalom, amelyben a Talentum iskola diákjai is részt vesznek. Három évvel ezelőtt fogalmaztuk meg a koncepciót, amely azóta sem változott: a tanulók szemével szeretnénk látni, hogyan lehet intézményeinket fiatalos lendülettel megmutatni, melyek az előnyei, hogyan lehetne még vonzóbbá tenni intézményeinket. A diákok ehhez készítettek pályamunkákat – tudtuk meg Schmidtmayer Richárdtól.

Nemcsak itt, a kiállítóteremben lehet megnézni a pályaműveket, de a Kuny Domokos Vármúzeum közösségi oldalán is láthatóak lesznek az alkotások, sőt, szavazni is lehet rájuk. A közönségdíj nyertesének munkája díszíti majd egy éven keresztül a Vármúzeum és intézményeinek »leporellóit«. Ezenkívül tatai ajándéktárgyakra, csomagolásokra is rákerülhetnek az alkotások.

Michl József, Tata polgármestere kiemelte az alkotómunka fontosságát, annak jelentőségét. Az elkészült munkákban a „tataiság” is megjelenik, köszönet az iskola művésztanárainak és diákjainak.

