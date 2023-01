– A megalakulásunkat még 2005-ből eredeztetjük, akkoriban összeálltunk egy alkalomra nyolcan – emlékezett vissza Ildikó az első közös énekre, mely folytatást kívánt. A tagok száma pedig egyre csak gyarapodott.

– A tízéves évfordulót még megünnepeltük, a tizenötöst elvitte a Covid. Nem váltunk végül egyesületté. Változó az összetétele a csapatnak, de vannak, akik kezdetektől fogva az egyesületben vannak. Borsodiné Szabó Judit az énekkar állandó zongorakísérője. Huszonketten vagyunk jelenleg. Tizenhét éve énekelünk együtt, egy a motivációnk: értékes szabadidős tevékenységet folytatunk. Jó a társaság, mély érzésű, összetartó emberekkel – emelte ki.

A fellépéseik leginkább Kapuvárra és környékére koncentrálódnak, ahogy a tagok is. Bár megfordultak a bécsi zenei fesztiválon, és az sem kizárt, hogy egyszer egy minősítőn megméretik magukat, nem ez az énekkar igazi profilja.

– Több alkalommal állt ki a csapat világi műsorral is. A fertő–hansági születésnapra egy változatos világi repertoárral készültünk, de gyakoribbak az egyházi művek, közelebb is állnak hozzánk a tagok adottságából kifolyólag – jegyezte meg Ildikó, majd folytatta: – Radó Tamás atya régóta támogatja a működésünket, rendszeresen hív bennünket énekelni. Nemrégiben pedig Gartán is hallhatták az együttest – mondta Ildikó, aki a kórus összetételére is kitért. – Az ötvenes évek közepén járó a legidősebb, 11 éves a legfiatalabb tagunk. Az együtt éneklés öröméért járunk össze, valamint ezáltal is szolgálhatunk a szentmisén.