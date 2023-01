„2021 végén visszakaptuk a pandémia miatt kiesett külföldi turnék egy részét, a tavalyi év is így indult. A nyári fesztiválszezon után az új lemez felvétele mellett pedig már a decemberi nyugat-európai és észak-amerikai koncertkör­utat készítettük elő. Óriási öröm volt, amikor landoltunk New Yorkban. Akkor hittem el, hogy újra zenélhetünk a tengeren­túlon is” – mondta el lapunknak Váray László.

Őrzik a nyelvi gyökereket

„A turné Budapesten a szólóműsorom koncertfelvételével kezdődött az A38 Hajón, ahol Török Ádám volt a vendégünk. Ugyanezzel másnap Bécsben léptünk fel, onnan utaztunk Zürichbe, ahol három koncertet adtunk. Ebből kettő a Belvárosi Betyárok gyerekműsora volt. Az európai körutat Brüsszelben zártuk, a hazatérés után pedig rövid időn belül Budapestről repültünk Amerikába.

A legendás magyar zenésszel, Török Ádámmal az új szólóműsor rögzítésén a budapesti A38 Hajón.

A gyerekeknek és felnőtteknek szóló produkció a magyar diaszpóra körében is népszerű. Amiatt is hálásak a szülők, hogy kétirányúak a dalok, hiszen a gyerekeknek írt szövegeink a felnőttekhez is szólnak, valamint a mai, élő magyar nyelvet kapja, hallja viszont a közönség. A koncertjeinken részt vevő családok örökíteni szeretnék a nyelvi gyökereket, örülünk, hogy ebben a mi dalainknak is része van” – mondta Váray László.