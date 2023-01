A Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság „szerelemgyereke” a pajtaszínházi program. A nyolc évvel ezelőtt megfogalmazott cél ugyanaz: alkotóközösség létrehozása a településeken a színművészet erejével. A program tetőpontja minden esztendőben a társulatok magyar kultúra napi bemutatkozása Budapesten, a Nemzeti Színházban. A lehetőség különleges motivációt ad a közösségeknek, köztük ebben az évben a Tatabányai Galla Színpad és Bábszínháznak.

Herendi Judit, a két tatabányai településrész művelődési házainak vezetője 2018 januárjában indította el Főpróba című programsorozatát, melyben a pajtaszínházi csoportok mutatkozhattak be egy-egy komolyabb fellépés, megmérettetés előtt. Az előadások nagy sikert arattak, ezért 2019 januárjában megalapították a két városrész, Alsógalla és Felsőgalla saját színjátszó körét, mely 2021-ben bábszínházzal bővült. Ebben 8–14 év közötti gyerekeket vontak, vonnak be a bábszínház rejtelmeibe. A csoport 2023. február végén mutatja be első önálló előadását.

A fővárosi előadáson A hétköznapinak tűnő történet magával ragadta a közönséget. A kettős csavarra épülő befejezés élővé varázsolta az egyszerűbb környezetet. A színészek hiteles játékukkal elhitették a közönséggel, hogy bármelyikünk életében felbukkanhat egy Eszti néni és egy gyanús fridzsider. A darab szövegkönyvét átírta és az előadást rendezte Herendi Judit. A Galla Színpadot Pápai Ferenc mentorálta. A nap végén a Galla Színpad átvehette az emléklapot és a méltató oklevelet.