Négy év történéseit foglalja magában a korábban már blogbejegyzésekként napvilágot látott írásokat tartalmazó kötet. Feljegyzések a Hold túlsó oldaláról címmel jelent meg a 16 kötetes költő, Böröndi Lajos új kiadványa. Mint mondja, nem véletlen a címválasztás: ugyan elsősorban magának írta egykor a naplóbejegyzéseket, azokat most kötetbe foglalva a 2007–2010-es évek Mosonmagyar­óvárára is visszakalauzol, s így bevallása szerint a várost is jobban megismerhetjük. Azaz a másik oldal nem más, mint a látható mögötti – talán – igazi valóság.

– 1989 óta naponta jegyzem fel a velem történeteket, a világ változását, a kétszínűségeket, a cserben hagyásokat, örömöket, bánatokat, benyomásokat. Most éppen egy olyan időszak történéseit foglaltam egy kötetbe, amely életem egyik válságos periódusa volt. Mosonmagyaróvár változó világát, igazgatói pályafutásom végét. S azt, hogy fölismertem, van élet a városon kívül is – fejtette ki Böröndi Lajos, aki bécsi és pozsonyi, felvidéki és erdélyi útjai mellett a családi kirándulásokról is beszámol.

Böröndi Lajos a legújabb kötetével. Fotó: Mészely Réka

Arról, hogyan kényszerült rá, hogy a konyhában is boldoguljon – a főzés rabja azóta is –, amit a könyvben található receptek is igazolnak. Emellett számos verset és verstöredéket is olvashatunk, amelyek közül sok még nem jelent meg korábban. Ismerős nevek, helyszínek, rendezvények sorakoznak a kiadványban.

Böröndi Lajos azt mondja: bár egy adott időszak napi jegyzeteit foglalta kötetbe, amelyek tartalmával ma már nem mindig ért egyet, a nyomtatott változatban semmin sem módosított. Ahogy írja, a napló ettől hiteles.