Horváthné Töreki Mónika szanyi vállalkozó postaládát helyezett ki üzlete elé. Horváth Anett ugyanezt tette lakóhelyén, Vágon. „Szeretetet” gyűjtenek benne, ötletükkel sok embernek szereznek meghitt és boldog karácsonyt. Mónika a gyerekek kívánságait gyűjti össze, Anett a felnőttekét.

Kezdeményezésük népszerű mindkét faluban, a levelek gyűlnek a ládákban.

– Semmi különös nincs az ötletemben, csak azt akartam, hogy a gyerekeknek legyen egy helyük, ahol kívánságleveleiket elhelyezhetik. Egy postaláda, ahonnan aztán az angyalkák elvihetik a kis írásokat, rajzokat, hogy valóra váltsák az óhajokat. Gyorsan népszerű lett a láda, mióta kitettük, többször is megtelt. Még vidékről is érkeztek apróságok, hogy bedobják a „vágyaikat”. Persze, a leveleket a szülők írják többnyire, így a legilletékesebbek is tisztában vannak a gyerekek várakozásaival – mutatta be kezdeményezését Horváthné Töreki Mónika.

A leveleket összegyűjtik, albumba rakják Mónikáék és szeretnék megőrizni az utókornak. Ha a szülő kéri, természetesen vissza is adják. A postaládát jövőre is kihelyezik majd a boltjuk elé.

Néhány kilométerrel arrébb, a szomszédos Vágon a községháza előtt van hasonló ládikó. Azt Horváth Anett tette oda, egészen különleges gondolattal. A helybeliek jókívánságait szeretné közvetíteni egymásnak.

– Rohanó világban élünk, amiből nagyon hiányoznak a személyes kapcsolatok. Hiányzik egy jó szó, az odafigyelés, pedig tudjuk, hogy mennyire jólesik ez másoknak. Főleg azoknak, akik egyedül vannak, esetleg még az ünnepeket is egyedül töltik. Arra gondoltam, valamennyit talán sikerül visszacsempészni mindabból, ami régen még természetes volt – indokolta döntését. A községháza előtti ládába képeslapokat, rajzokat, üzeneteket gyűjt, melyeket egymásnak szánnak a vágiak. Anett és családja pedig, felvállalva a postás szerepét, karácsony előtt eljuttatják valamennyit a címzettekhez.

December 20-ig lesz nyitva a postaláda, addig bárki bedobhatja jókívánságait, a szervezők csak azt kérik, pontos címet írjon rá mindenki.