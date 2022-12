LACKENBACHI-KASTÉLY

December 2-4., pé 15.00 órától, szo & vas 13.00 órától

Szökjön meg a karácsony előtti felhajtás elől és élvezze a második adventhétvégét a csodálatos természettel körülölelt reneszánsz kastélyban. Az ünnepi díszbe öltözött kastély, a hagyományos kézművesvásár és a kulináris finomságok a legszebb karácsonyi hangulatot teremtik. A vásár az egész család számára szórakoztató kikapcsolódást ígér, hiszen ezen a hétvégén kézműves foglalkozások, pónilovaglás, bábszínház és zenés előadások várják a kastélyba látogatókat. December 2-án 15 órakor a Mikulás is megérkezik, szombaton 17 órától pedig busó és krampuszjárás lesz a kastélyban!

Előkarácsonyi varázslat az Esterházy-kastély és a Lackenbachi-kastély környezetében.

ESTERHÁZY-KASTÉLY

December 8-11., csüt - vas 11.00 órától

A kismartoni Esterházy-kastélyban a hagyományos kézműves vásár mellett számos kedves ajándékötlet, karácsonyfavásár forralt bor, puncs és sült gesztenye várja a látogatókat. Az adventi vásár ideje alatt lehetőség van a kastély kiállításainak megtekintésére is. A gyermekeket is különleges programok várják. Az elrejtőzött karácsonyi manókat nem könnyű megtalálni, de aki rájuk lel, megismerheti a történetüket. A kézműves foglalkozásokon számos kreatív alkotás születhet, melyek akár ajándéknak is tökéletesek. A kastély belső udvarának Mascaron kávéháza a karácsonyi mesélés helyszíne. A tűzzsonglőrök ámulatba ejtő bemutatója mellett zenés előadások, közös éneklés és jászolkiállítás is vár mindenkit.

Részletes program: esterhazy.hu