A Teremtő a teremtett világot oly nagy gonddal alkotta meg, hogy az univerzum e pontján, ahol élünk, 365 (esetleg 366) naponként visszatér az az élethelyzet, amely felidézi érzelmeinket és ráirányítja az emberi értékekre figyelmünket. Karácsony idején, a téli napforduló közelében biztosan így van, hisz ekkor a szeretet, az emberi élet legnagyobb értéke van a középpontban.

Mi, akik hiszünk, ezt a hitünk alapját adó megváltáshoz, a Megváltó születéséhez tudjuk kötni. Mondhatjuk, az ISTEN a szentestével ünnepet adományozott nekünk! Megszületett gyermekén keresztül valamennyi embert elvezeti ahhoz a tudathoz, hogy egymásért vagyunk. Azon az éjszakán érezzük, hogy mit kaptunk Jézus születésével, mit jelent szeretni, egymáshoz fordulni összetartozóként, vagy ismeretlenül. Ez az örömhír, amelyet a betlehemi gyermek születése kivált az emberekben, erővel bír. Ennek az erőnek a világra gyakorolt hatása több, mint összeadódás, ez sokszorozódás.

Nem véletlen, hogy 1914 karácsonyán a háború harci eseményeit is lebénította a szeretet átható ereje. Akkor elcsendesült a nagy háború egyik nyugati frontjának zaja, a harcolók mindnyájan az Isten békességet valló gyermekeként érezték pár órára magukat. Az a katona, aki ott, a fronton az ellenfélnek tudta mondani, hogy boldog karácsonyt, már más emberként ment vissza a helyére. A történelem sajnos 100 év után ismét hasonló helyzetet teremtett.

Karácsony ünnepén mi is tehetünk azért, hogy ismételten béke szálljon a Földre! Ugyanis a karácsony üzenete, fénye, ereje idén is eljön közénk. Lehet-e ez a világon mind szélesebb körű, a legszentebb éjszakán mind jobban túlnyúlóbb, nem csak egy estére érvényesülő? Bízzunk és akarjuk, hogy lehet! Ezt elősegíthetjük úgy, hogy ne csak nekünk, másoknak is legyen igazi karácsony!

Tárjuk ki ajándékozó szívünket, sugalljuk egymás felé karácsony békéjét! Mindezt vállaljuk fel, arra törekedve, hogy a betlehemi jászol mellett mind többen legyünk, sokan legyünk, mert akkor megsokszorozódott erővel tudjuk érvényesíteni, hirdetni, megélni az örömhír békéjét!

Dr. Cseh Sándor

igazgató, Szent László Látogatóközpont