– Ribor Mária közművelődési munkatársunk szervezésében készültek a tervek. Mindenki otthon sütötte meg az épületek alkatrészeit, a díszítést és a falak összeállítását pedig már a hivatalban végeztük. Úgy terveztük, hogy a szombati falukarácsonyra készüljünk el, így az utolsó napokban késő estig folyt a munka. Még szombaton is hárman hoztak egy-egy házat, így most negyvenegy kompozíció látható. A művelődési ház ajtaja mögött helyeztük el, hogy az arra járók meg tudják néni. Öröm volt látni, ahogy a gyerekek körbeállták és azt találgatták, hogy ők melyikben laknak. Más településekről is jöttek, csodájára jártak, mert ilyet nem látni a környéken – mesélte a polgármester.

– Megpróbáltuk visszaadni a falu formáját, kinézetét. A település legjellegzetesebb épülete, a római katolikus templom volt a kiindulópontunk, annak magasságához igazítottuk a többit. Az épületek nem pontos tervrajz alapján készültek, de az arányokat igyekeztünk megtartani. Készítés közben fogytak a falak, mert azokat az épületeket, amelyek nem sikerültek, közben megettük. Szerencsére maradt bőven a mesefalu felépítéséhez. Az összeállítás jó móka volt, ragasztónak tojáshabot használtunk – mesélte Libor Mária közösségszervező.

Sütő Lajosné Ili néni óvodában dolgozott, ahol minden évben készítettek kiszúróval karácsonyi mézest a gyerekekkel és terményekkel díszítették. Amikor elindult a szakkör, Ili néni tapasztalata sokat segített. Megmutatta, hogyan kell írókával, habbal készíteni a mézeskalácsot. A falak összeállítása okozott egy kis fejtörést, de csak amíg a húszéves Zsani nem segített. Mint kiderült, őt még Ili néni tanította a mézeskalács készítésre az oviban. Ki tudja, lehet, hogy a cukrász pályára is egy emlékezetes munka terelte.