Mint megtudtuk, az előadást kissé átdolgozták, hogy a száz férőhelyes színházteremmé alakított baletteremben tudják bemutatni az iskolában. A darabban a legkisebbektől a végzős hallgatókig mindenki részt vett. Három napon át összesen 12 bemutatót tartottak más-más szereposztásban. A képzős tanulók pedig a sminkek elkészítésével vettek részt a közös munkában. A klasszikus balettzenék mellett napjaink slágerei is színesítik az előadást.

- Novemberben küldtük ki az intézményeknek a meghívókat és alig néhány óra alatt szinte az összes hely betelt. Ez alatt a három nap alatt, több mint húsz óvodából és iskolából látogatnak hozzánk a vendégek. Így amikor a fináléhoz érünk, a teremben több mint kétszáz gyerek tartózkodik – mondta Derczó Tibor.

Hétfőtől szerdáig több mint 20 intézményből érkeztek gyerekek a Győri Balett iskolájába, hogy megnézzék a balettnövendékek karácsonyi előadását.. Ottjártunkkor is óvodások, kisiskolások töltötték meg a széksorokat, akik 45 percen át egy hang vagy mocorgás nélkül, csillogó szemekkel és tátott szájjal adták át magukat a mesének. Akkor élénkültek fel, amikor az egyik kedvelt meséből is ismert „Riszálom így, is úgy” is dallamai csendültek fel, ekkor ütemes tapssal kapcsolódtak az előadáshoz. És már kifelé jövet arról beszélgetek, hogy kinek mi tetszett a legjobban.